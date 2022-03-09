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Стала известна цена и характеристики процессора AMD Ryzen 7 5800X3D
А также трех новых процессоров Ryzen 5000 и еще трех процессоров серии Ryzen 4000 для настольных ПК
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 Преданные поклонники продукции AMD с нетерпением ждут новых процессоров на архитектуре Zen 4, которые станут серьезными противниками для Intel Alder Lake. Однако в ожидании новинок, компания AMD решила обновить линейку Ryzen 5000 и даже некоторые модели Ryzen 4000. Первым в списке новинок стоит долгожданный процессор Ryzen 7 5800X3D с технологией 3D V-Cache, запуск которого, согласно последним утечкам из надежных источников портала Videocardz, запланирован на 20 апреля. AMD уже сообщила, что Ryzen 7 5800X3D будет иметь несколько более низкие тактовые частоты по сравнению с оригинальным Ryzen 7 5800X, но объем кэш-памяти L3 будет увеличен с 32 МБ до 96 МБ. Источник Videocardz сообщает, что его цена должна составлять 449 долларов.

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 Есть еще три модели, которые будут относиться к сектору среднего ценового диапазона. Процессор Ryzen 7 5700X с 8 ядрами и 16 потоками будет почти так же быстр, как оригинальный Ryzen 7 5800X, имеет тот же объем кэш-памяти L3 и должен стоить 299 долларов. Предыдущие слухи предполагали, что Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 не будут поддерживать гиперпоточность, но источник Videocadrz указывает эти модели с 6 ядрами и 12 потоками. Обе модели имеют TDP 65 Вт с почти одинаковыми частотами, но Ryzen 5 5600 получит 32 МБ кэш-памяти L3 и может стоить 199 долларов, а Ryzen 5 5500 стоимостью 159 долларов имеет только 16 МБ кеша и, как полагают, основан на дизайне Cezanne, предназначенного для ноутбуков.

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 Кроме того, обновленными моделями Ryzen 4000 для настольных ПК станут Ryzen 5 4600G за 154 доллара и Ryzen 5 4500 за 129 долларов с 6 ядрами, 12 потоками и 8 МБ кэш-памяти третьего уровня, а также Ryzen 3 4100 с 4 ядрами, 8 потоками и 3 МБ кэш-памяти L3 за 99 долларов. Во всех трех моделях, по-видимому, отсутствуют встроенные графические процессоры Vega. Стоит однако сказать, что Videocardz отмечает возможность изменения цены в ту или иную сторону.

#amd #ryzen 5000 #ryzen 7 5800x #ryzen 4000 #ryzen 7 5800x3d
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