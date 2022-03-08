Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сеть утекли спецификации процессоров AMD Threadripper PRO 5000: до 64 ядер на частоте 4,5 ГГц
Новая серия получит пять моделей, включая ранее отсутствующую 24-ядерную версию
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Core i9 за 293 290р
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

 Портал VideoCardz опубликовал спецификации пяти будущих процессоров серии Threadripper PRO 5000, которые получат от 12 до 64 ядер. Изображение ниже, вероятно, взятое из официального слайда, показывает названия процессоров, количество ядер и потоков, уровень TDP и тактовые частоты. Еще в прошлом году в сети появились тесты флагманских моделей Threadripper PRO 5975WX и 5995WX. Кроме того, на данный момент известно о существовании только моделей Threadripper PRO, а о процессорах Threadripper 5000 информации нет.

реклама

 Из слайда видно, что все модели серии Threadripper PRO 5000 имеют тактовую частоту в разгоне 4,5 ГГц и TDP 280 Вт. Однако, младшая модель Threadripper PRO 5945WX имеет самую высокую базовую тактовую частоту 4,1 ГГц, которая снижается до 2,7 ГГц у Threadripper PRO 5995WX.

анонсы и реклама
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 11900K за 157 590р
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке
85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр
RTX 3090 MSI за 605 тр

 В сравнении с текущими моделями Threadripper PRO 3000 AMD добавила еще один процессор с 24 ядрами и не стала выпускать 48-ядерный вариант, которым мог быть Threadripper PRO 5985WX. Согласно информации VideoCardz, серия Threadripper PRO 5000 дебютирует в системе ThinkStation P620 от компании Lenovo, которая еще официально не анонсирована. Серия Threadripper PRO 5000 под кодовым названием Chagall на архитектуре AMD Zen3 получит поддержку 128 линий PCIe 4.0 и 8 каналов оперативной памяти стандарта DDR4.

#amd #ryzen #threadripper #zen 2 #zen 3 #zen2 #chagall #threadripper pro #threadripper pro 5995wx
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
232
Российская компания 1С подняла цену на популярное ПО в 10 раз после ухода с рынка Microsoft
75
Биткоин рухнул ниже 38 000 долларов – а эксперты заговорили о наступлении «Великой депрессии»
32
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
96
Инсайдер: авторам Wasteland 3 могут поручить производство игры серии Fallout
2
Elden Ring сохранила лидерскую позицию в чарте продаж Steam на этой неделе
5
Найден способ установки Windows 11 на старый процессор без TPM 2.0 – инструкция и подробности
12
М.Видео-Эльдорадо замораживает цены на 140 моделей смартфонов, ноутбуков и бытовой техники
61
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
131
Чертежи знакомят с внешним видом первого гибкого смартфона Vivo X Fold
+
Запуск Eldern Ring стал самым успешным со времен Red Dead Redemption 2
14
Подготовка большого обновления 22H2 для Windows 11 подтвердилась
3
Российским программистам дадут отсрочку от армии и льготные кредиты – ключевые условия закона
21
Спустить флаг - Минцифры не поддержало идею разрешить "пиратство" в России
37
NVIDIA может прекратить поставку видеокарт в Россию
59
Тайваньские производители чипов обеспокоены возможными проблемами с энергоснабжением
6
NVIDIA намеревается прекратить прямые поставки видеокарт в Россию
Geekbench исключил четыре серии смартфонов Samsung Galaxy из рейтинга Android Benchmark
1
Epic Games объявила об остановке «коммерческой деятельности с Россией», но блокировать доступ к играм не собирается
41
Центробанк предлагает использовать карты МИР за границей, которые работают в 9 странах
33

Популярные статьи

Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
6
Мои впечатления от игры Call of Juarez The Cartel. Часть вторая заключительная
4

Сейчас обсуждают

SeTi2019
00:50
Ой, специалист по продажной любви подтянулся. А так тебе бабы не дают?
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
SeTi2019
00:48
Даже прочувствовать уже успели... Но, спасибо что предупредили, а то бы так и не заметили
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
Alexik Burla
00:46
Тебе что, фотки скинуть?) Это не тот тип информации который можно просто взять и придумать. Я звоню своим знакомым и они говорят - горит. Мне для этого не нужны новости и пропаганда ни наши ни ваши. А...
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
Leh
00:43
Кто-то из слишком агрессивных грузин тоже мечтал, что Россия им что-то там восстановит или заплатит. Нет, просто сделали что считали нужным и ушли. Одних агрессивных просто не стало, другие успокоилис...
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
nsvlnyy
00:40
Еще RDR2 и GTA5
Российские геймеры сообщают о невозможности загрузки и запуска в Steam некоторых игр Microsoft и Activision
ishooa
00:37
все верно упадяет да так ..что не будете знать куда деватся.. в любом случае , что так, что этак.. только Украину вам ни кто не отдаст..
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
ishooa
00:36
так пулы уже для вас закрыты..банковские операции тоже ) зомби
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
x.7
00:36
Пульт пуска на панцире защищен индивидуальным паролем, ваши обезьяны не смогут из него стрелять, не радуйся) И попроси уже, чтобы тебе методичку лучше делали. За 10 лет войны в Афганистане погибло и п...
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
ishooa
00:35
сраша продержится еще месяц ..сегодня эмбарго введут... а потом привет дефолт..вы не будете успевать зарабатывать ..тотальная безработица . .посмотри пример венесуелла ..так вот там это цветочки.. буд...
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
Шамиль Джанболатов
00:34
Не совсем - может Трампа переизберут, а может нет)
Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем