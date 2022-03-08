Портал VideoCardz опубликовал спецификации пяти будущих процессоров серии Threadripper PRO 5000, которые получат от 12 до 64 ядер. Изображение ниже, вероятно, взятое из официального слайда, показывает названия процессоров, количество ядер и потоков, уровень TDP и тактовые частоты. Еще в прошлом году в сети появились тесты флагманских моделей Threadripper PRO 5975WX и 5995WX. Кроме того, на данный момент известно о существовании только моделей Threadripper PRO, а о процессорах Threadripper 5000 информации нет.
реклама
Из слайда видно, что все модели серии Threadripper PRO 5000 имеют тактовую частоту в разгоне 4,5 ГГц и TDP 280 Вт. Однако, младшая модель Threadripper PRO 5945WX имеет самую высокую базовую тактовую частоту 4,1 ГГц, которая снижается до 2,7 ГГц у Threadripper PRO 5995WX.
В сравнении с текущими моделями Threadripper PRO 3000 AMD добавила еще один процессор с 24 ядрами и не стала выпускать 48-ядерный вариант, которым мог быть Threadripper PRO 5985WX. Согласно информации VideoCardz, серия Threadripper PRO 5000 дебютирует в системе ThinkStation P620 от компании Lenovo, которая еще официально не анонсирована. Серия Threadripper PRO 5000 под кодовым названием Chagall на архитектуре AMD Zen3 получит поддержку 128 линий PCIe 4.0 и 8 каналов оперативной памяти стандарта DDR4.