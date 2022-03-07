Кроме того должна выйти 4G версия смартфона с чипсетом Exynos 1200

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

После выхода в свет смартфонов Galaxy A13 и A23, внимание пользователей переключилось на Galaxy A33, который должен стать следующим устройством компании Samsung в серии A. Утечки информации о грядущей новинке позволили Technizo Concept в сотрудничестве с LetsGoDigital создать трехмерные модели смартфона.

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На новых высококачественных изображениях Galaxy A33 представлен в виде телефона со стандартным дизайном для устройств среднего уровня, который используется во многих моделях компании Samsung в последнее время, предлагая лишь новую «персиковую» цветовую гамму наряду с белым, черным и синим цветами.

Портал LetsGoDigital также прогнозирует, что смартфон может иметь рейтинг защиты IP67 и включать аккумуляторную батарею емкостью до 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Кроме того, в блоге указывается, что телефон может работать на базе чипсета Samsung Exynos 1280 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. В качестве программной оболочки будет использоваться One UI 4.1 на основе последней версии операционной системы Android 12.

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Вполне возможно, что это вариант смартфона с поддержкой сетей 5G, тогда как версия с процессором Exynos 1200 на 6 ГБ будет поддерживать только 4G/LTE.