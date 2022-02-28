Это следует из проведенных сравнительных тестов чипсетов

На прошлой неделе флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra на базе процессора Exynos 2200 прошел тест Genshin Impact и показал производительность в целом хуже, чем у Motorola Edge X30 на чипсете Snapdragon 8 Gen 1. Теперь в сети появился еще ряд тестов Exynos 2200, оценивающих его эффективность по сравнению со Snapdragon 8 Gen 1.

реклама

Первый тест измеряет эффективность больших ядер. Exynos 2200 имеет более низкую тактовую частоту на уровне 2,8 ГГц для ядра Cortex-X2, потребляющим 3,78 Вт по сравнению с 4,0 Вт у Snapdragon 8 Gen 1. Однако это ничего не значит, поскольку Snapdragon 8 Gen 1 превосходит его и обеспечивает более высокие показатели эффективности. Поддержание низкого энергопотребления имеет смысл только в том случае, если имеется достаточный запас производительности, а Exynos 2200 этим похвастаться не может проигрывая 10% конкуренту.

Теперь точно можно сказать, что Cortex-X2 менее эффективен, чем Cortex-X1. Хотя новые ядра выдают больше мощности на гигагерц, они по-прежнему уступают старым ядрам. Исключением является чип Google Tensor, так как его ядра Cortex-X1 отстают от ядер Exynos 2100 и Snapdragon 888.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Переходя к производительности ядра A710, Exynos 2200 превосходит Snapdragon 8 Gen 1 с немного более высокой производительностью и эффективностью. Судя по всему, реализация этих ядер у Samsung намного лучше.