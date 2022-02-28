Компания утверждает, что производителность новинки достигает 232 MH/s

Компания Biostar представила специализированную установку для майнинга, которая объединяет внутри восемь графических карт AMD Radeon RX 580. Система, получила название Biostar iMiner A588x8D2, использует восемь стандартных пользовательских видеокарт Radeon RX 580 с выходами DVI, Display Port и HDMI, а также системой охлаждения с двумя вентиляторами. Судя по изображениям, видеокарты являются моделями Biostar Gaming VA5805RV82 с 8 ГБ видеопамяти. В своем пресс-релизе Biostar сообщает, что имеет много подобных систем и готова поставлять их в больших объемах.

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Biostar имеет довольно продолжительную историю разработки и выпуска специализированных систем для майнинга. Например, компания выпускала материнские платы серии BTC для разных поколений процессоров с двенадцатью слотами PCIe. В своей новой системе с восемью видеокартами Radeon RX 580 Biostar в качестве платформы использует материнскую плату со схожими параметрами и компоновкой. Ранее Biostar выпускала системы iMiner на менее производительных видеокартах серии RX 570 8 ГБ и RX 560 4 ГБ.

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За работу всей системы отвечает двухъядерный центральный процессор Intel Celeron G4900, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4. В качестве программной оболочки могут использоваться различные операционные системы, включая Linux, Windows и даже HiveOS. Стоит сказать, что предыдущие системы для майнинга работали на 64-битных дистрибутивах Linux. Система располагается в просторном корпусе с четырьмя 120-мм вентиляторами и специально изготовленным блоком питания. Biostar заявляет, что новый iMiner A588x8D2 может обеспечить скорость хэширования Ethereum до 232 MH/s с погрешностью 5%.