Таким образом её можно отнести к графическим картам начального уровня

В сети появились два новых теста Geekbench 5, демонстрирующих неизвестный ноутбук с процессором Core i5-12500H и дискретным графическим процессором Intel Arc Alchemist Xe, оснащенным 256 вычислительными модулями и 6 ГБ видеопамяти. Согласно оценкам OpenCL, производительность новинки находится на уровне AMD Radeon RX 580 или Nvidia GeForce GTX 1650 Super.

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Этот графический процессор является частью новой линейки Intel DG2. Утечка информации о DG2 показывает пять конфигураций графического процессора: 512 EU, 384 EU, 256 EU, 128 EU и 96 EU. Таким образом, версия 256 EU станет графическим процессором Intel среднего класса для мобильного рынка.

Benchleaks поделился двумя тестами OpenCL Geekbench: первый показывает 46540 баллов, а второй результат показывает немного меньший результат в 45483 балла.

Для сравнения, несколько старых графических процессоров AMD и Nvidia показывают такие же показатели производительности в Geekbench 5 OpenCL, включая Radeon RX 480, RX 580 и RX 5600M, а также GeForce GTX 1650 Ti и GTX 1080 Max-Q. Таким образом, с точки зрения вычислений мобильный графический процессор Intel Arc Alchemist с 256 EU не так уж и мощен по современным меркам.

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Стоит иметь в виду, что Geekbench 5 неигровой тест, а также известен своими крайне неточными результатами реальной производительности. Но если принять во внимание только Geekbench 5, то мобильные графические процессоры среднего класса Intel ведут себя как современные графические процессоры начального уровня. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после официального выхода видеокарт от Intel и проведения независимых тестов.