Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Тестирование 27 ноутбуков показало полное превосходство Core i9-12900H над Ryzen 9 5900HX
Новинка от Intel опережает Ryzen 9 5900HX на величину до 30 процентов
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

 Не секрет, что мобильные процессоры AMD на архитектуре Zen застали Intel врасплох. В то время как первые модели серии H, например, Ryzen 5 3550H или Ryzen 7 3750H, на момент запуска были сопоставимы только с младшими процессорами Core i5 серии H, более поздние процессоры на архитектурах Zen 2 и Zen 3, такие, как Ryzen 7 4800H или Ryzen 7 5800H позволили AMD превзойти даже самые быстрые мобильные процессоры Core i7 или Core i9 11-го поколения от Intel. Однако выход серии Core 12-го поколения показал, что Intel не позволит AMD расслабиться.

реклама

 Теперь, когда в продажу поступили ноутбуки с новыми процессорами Intel, появилась возможность столкнуть лицом к лицу оппонентов от обоих производителей. В сети появился результат сравнительных тестов 27 моделей ноутбуков с процессором AMD Ryzen 9 5900HX и мобильный компьютер с флагманским процессором Core i9-12900H.

 Core i9-12900H превосходит Ryzen 9 5900HX как в однопоточных, так и в многопоточных нагрузках примерно на 30 процентов. Самым быстрым из доступных ноутбуков с Ryzen 9 5900HX является Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS, который отстает от тестового ноутбука с Core i9-12900H на 10–15 процентов в многопоточных нагрузках.

 Стоит однако сказать, что более высокая производительность Intel достигается за счет более высокого энергопотребления. Модель Core i9 12-го поколения будет потреблять около 145 Вт при запуске Prime95, что выше, чем у самого прожорливого ноутбука с Ryzen 9 5900HX примерно на 20–25 Вт. Даже Asus ROG Zephyrus S17 GX703HSD с более старым Core i9-11900H будет менее требовательным, чем ноутбук с Core i9-12900H в аналогичных условиях. Таким образом, производительность на ватт Core i9 12-го поколения не так высока, по сравнению с Ryzen 9 от AMD.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

 Также стоит напомнить, что AMD собирается выпустить процессоры Zen3+, в том числе и Ryzen 9 6900HX в ближайшие недели, и прирост производительности может быть достаточно высоким, чтобы вытеснить с пьедестала новый Core i9-12900H.

#intel #процессоры #intel 12-gen #процессоры intel #процессоры amd #ryzen 9 5900hx #core i9-12900h
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Intel Core i9-12900KS стал лидером однопоточной производительности в Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
613
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
221
Первые 5 минут геймплея фанатского ремейка Resident Evil Code Veronica
5
Жители Украины и РФ бросились скупать Биткоины, что увеличило курс цифрового золота до $39 000
29
Предварительный список из 73 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2022 г
3
12 лет на одном процессоре – стоит ли менять Core i7-870 на Core i7-12700K в 2022 году по мнению TG
39
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
239
Российские геймеры массово скупают подорожавшие видеокарты – 85 GeForce 1660 Ti/S куплены в Ситилинк
107
Перекупщики заняли место майнеров в Европе и скупают большую часть видеокарт NVIDIA и AMD
10
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
176
Elden Ring получила жалкий 60-процентный пользовательский рейтинг в Steam
31
Дроны могут существенно помочь ученым в наблюдении за беременными самками дельфинов-афалин
+
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
458
Dell предупреждает об очередном усугублении дефицита компонентов
+
ФАС проведёт проверку по факту повышения цен на электронику сетью DNS
14
Respawn приостановила турнир Apex Legends Global Series из-за напряжённой обстановки в Восточной Европе
3
США ввели санкции против РФ – часть электронной и высокотехнологичной продукции запрещена к экспорту
42
Интегрированная графика AMD Ryzen 7000 на базе RDNA 2 может работать на низкой частоте 1100 МГц
1
В сети появились тесты видеокарты GeForce RTX 2050 в 3DMark
2
Можно ли за 150 000 рублей собрать майнинг-ферму – наиболее выгодные видеокарты по версии ПроТОН
10

Популярные статьи

Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5
Обзор и тест смартфона ZTE Blade A71 стоимостью менее 10 000 рублей
2
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
17
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
53
Как я борюсь с царапинами на экране телефона
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4
3
Тектоника плит может быть источником жизни на Земле и, возможно, на других планетах тоже
4

Сейчас обсуждают

Rey.B.
01:10
Так едут уже... Забирать.... Вы, Укропитеки, хоть сами понимаете, чего просите?
Как я борюсь с царапинами на экране телефона
Cerberus Первый
01:08
А кто пришел с оружием на Донбасс и стал захватывать административные здания? Не российские ли парни? Ой, российские. Так может вопросы к ним сначала? Может Гиркину эти вопросы зададите - Зачем?
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
Rey.B.
01:07
Любой телефон с Горилой 3 или аналогом. Чтобы не разбивался, надо взять с толстой Гориллой.
Как я борюсь с царапинами на экране телефона
Сергей Нестеров
01:07
Согласен с тобой. Так это чмо так и ответило, то что на людей Донбасса ему положить... правда походу зассал, и удалил ответный коммент....
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
Baleyla
01:07
мразь я в отличие от тебя буду жить в хорошем доме , в тепле и с горячей водой . ты же падла будешь как истинный европеец в средние века , жить в неотапливаемой халупе, мыться 2 раза в жизни (на крещ...
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
Rey.B.
01:05
Всегда прикалывали битые-перебитые защитные стёкла, и изношенные в хлам чехлы. Типа "телефон, как новый!" Это ведь денег стоит! Не проще сразу взять смарт с крепким стеклом?
Как я борюсь с царапинами на экране телефона
Дмитрий Лесной
01:05
Я много раз выходил. Всем на это класть, мало кто выходит, а теперь и уехать некуда, всем миром решили нас измором взять.
США призывают ограничить поставки в Россию видеокарт AMD и nVidia; Audi, BMW, Mercedes и Skoda попали под санкции
Слава Украине
01:04
Тестирование 27 ноутбуков показало полное превосходство Core i9-12900H над Ryzen 9 5900HX
Константин Дятлов
01:04
а откуда у германии американские стингеры?)
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Baleyla
01:04
а когда российская сопливая солдатня была стала говорить с каклоакцентом и звонить родне на западную руину?
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем