Новинка от Intel опережает Ryzen 9 5900HX на величину до 30 процентов

Не секрет, что мобильные процессоры AMD на архитектуре Zen застали Intel врасплох. В то время как первые модели серии H, например, Ryzen 5 3550H или Ryzen 7 3750H, на момент запуска были сопоставимы только с младшими процессорами Core i5 серии H, более поздние процессоры на архитектурах Zen 2 и Zen 3, такие, как Ryzen 7 4800H или Ryzen 7 5800H позволили AMD превзойти даже самые быстрые мобильные процессоры Core i7 или Core i9 11-го поколения от Intel. Однако выход серии Core 12-го поколения показал, что Intel не позволит AMD расслабиться.

реклама

Теперь, когда в продажу поступили ноутбуки с новыми процессорами Intel, появилась возможность столкнуть лицом к лицу оппонентов от обоих производителей. В сети появился результат сравнительных тестов 27 моделей ноутбуков с процессором AMD Ryzen 9 5900HX и мобильный компьютер с флагманским процессором Core i9-12900H.

Core i9-12900H превосходит Ryzen 9 5900HX как в однопоточных, так и в многопоточных нагрузках примерно на 30 процентов. Самым быстрым из доступных ноутбуков с Ryzen 9 5900HX является Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS, который отстает от тестового ноутбука с Core i9-12900H на 10–15 процентов в многопоточных нагрузках.

Стоит однако сказать, что более высокая производительность Intel достигается за счет более высокого энергопотребления. Модель Core i9 12-го поколения будет потреблять около 145 Вт при запуске Prime95, что выше, чем у самого прожорливого ноутбука с Ryzen 9 5900HX примерно на 20–25 Вт. Даже Asus ROG Zephyrus S17 GX703HSD с более старым Core i9-11900H будет менее требовательным, чем ноутбук с Core i9-12900H в аналогичных условиях. Таким образом, производительность на ватт Core i9 12-го поколения не так высока, по сравнению с Ryzen 9 от AMD.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Также стоит напомнить, что AMD собирается выпустить процессоры Zen3+, в том числе и Ryzen 9 6900HX в ближайшие недели, и прирост производительности может быть достаточно высоким, чтобы вытеснить с пьедестала новый Core i9-12900H.