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В сети появились тесты видеокарты GeForce RTX 2050 в 3DMark
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 Несмотря на то, что ноутбуки с Nvidia GeForce RTX 2050 были анонсированы в прошлом году, они еще не поступили на прилавки магазинов. Пока что только Lenovo ThinkBook 14 G4+ и ThinkBook 16 G4+ могут похвастаться наличием данного ускорителя. Предыдущие сообщения говорили о крайне низкой производительности мобильной видеокарты GeForce RTX 2050. Недавно появившиеся результаты тестирования в 3D Mark Fire Strike в значительной степени подтверждают это.

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 Ресурс ITHome сообщает, что GeForce RTX 2050 набрала 9673 балла в тесте. Она показала хорошие результаты по сравнению с GeForce GTX 1650 с её 7891 баллами и GeForce MX450 с 4131 баллами, но этого мало. Возможно, новинка превзойдет GeForce MX550, но не более того, а низкая пропускная способность видеопамяти GeForce RTX 2050 ограничит ее производительность до уровня GeForce MX570.

 Это также серьезно влияет на способность GeForce RTX 2050 кодировать видео и уступает в этом плане Intel Iris Xe с 96 исполнительными блоками. Однако, просочившиеся в сеть тесты следует воспринимать с долей скептицизма. Возможно производительность подрастет при надлежащей оптимизации драйверов. 

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 Было бы не совсем неправильно объявить GeForce RTX 2050 мертворожденной видеокартой, основываясь только на её спецификациях. Видеокарта имеет специальные RT ядра и тензорные ядра, а это означает, что она может использовать преимущества технологии Nvidia DLSS, чтобы выжать дополнительные несколько кадров в требовательных играх. С другой стороны, её возможности в трассировке лучей будут практически нулевыми, особенно когда её старшая сестра в лице GeForce RTX 3050 с лучшими характеристиками, не сможет показать в этом режиме адекватную производительность.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #gtx 1650 #rtx 2050 #gtx 1650 ti #mx550 #mx570 #mx570/550
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