Это вполне возможно, так как информационно-развлекательной системе Tesla имеет в основе графический ускоритель AMD Navi23 и процессор Ryzen Embedded

Обширная библиотека игр Steam может стать доступной в информационно-развлекательной системе автомобилей Tesla. Илон Маск подтвердил, что его команда работает либо над поддержкой игр Steam, либо сосредоточится на конкретных играх. Естественно, что первый вариант был бы намного предпочтительнее, учитывая, что Steam обладает обширной библиотекой из 50 000 игр.

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Valve круглосуточно работает над тем, чтобы обеспечить поддержку как можно большего количества игр для своей портативной консоли Steam Deck, основанной на Linux. Уже один этот факт должен сделать выбор команды Tesla намного проще, потому что он обеспечивает совместимость с очень широким спектром игр.

Напомню, что обновленная информационно-развлекательная система Tesla оснащена 17-дюймовым экраном с разрешением 2200×1300 пикселей. Она оснащена графическим процессором Navi 23, обеспечивающим производительность до 10 терафлоп. Точная конфигурация чипа неизвестна, но, по слухам, графический процессор Navi 23 имеет 28 вычислительных блоков с тактовой частотой до 2,8 ГГц. Видео, вышедшее в прошлом году, подтвердило, что новая приборная панель Tesla оснащена четырехъядерным процессором Ryzen Embedded, вероятно, на архитектуре Zen+.

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Компания планирует обновить систему Tesla Arcade для автомобилей Model X, Model S и Cybertruck, последняя из которых должна выйти на рынок в 2023 году.