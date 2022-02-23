Ограничитель скорости хеширования Nvidia, встроенный в большинство ее графических карт, продаваемых сейчас не сильно повлиял на астрономические цены и проблемы с перекупщиками, которые сделали новые видеокарты недоступными для большинства геймеров. Несмотря на то, что бум майнинга сходит на нет, новая утилита может снова ухудшить ситуацию.
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Согласно сообщению портала Tom's Hardware, к выходу готовится публичная бета-версия модификатора BIOS для карт RTX с блокировкой LHR, который должен восстановить полную производительность майнинга большинства GPU Nvidia RTX 30 с ограничением хэшрейта путем изменения их BIOS. В дополнение к модификации BIOS также предоставляется специальный графический драйвер, позволяющий разблокировать хешрейт этих видеокарт.
Разработчик, по-видимому, уже протестировал утилиту и добился значительного повышения производительности майнинга на многих известных графических процессорах Nvidia GeForce RTX 3000, которые обычно используются для майнинга Ethereum. Предполагаемые значения хешрейта можно найти в таблице выше. Например, RTX 3070 LHR и RTX 3080 LHR предположительно могут достигать 57 MH/s и 100 MH/s соответственно с модифицированным BIOS и драйверами. Конечно, нет никаких гарантий, что этот обходной путь будет работать безупречно, но в случае возникновения проблем пользователи могут легко вернуться к исходным драйверам и BIOS своей видеокарты.