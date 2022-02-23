На данный момент чипсетам Snapdragon Wear 4100 и Wear 4100+ исполнилось почти два года, но Qualcomm еще не объявила о следующем поколении мобильных процессоров для носимых устройств. Тем не менее ресурс WinFuture представил несколько новых подробностей о грядущих Snapdragon Wear 5100 и Wear 5100+.
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Предположительно, компания Samsung будет производить оба чипсета по 4-нм техпроцессу. Теоретически Wear 5100 и Wear 5100+ должны быть более энергоэффективными, чем их 12-нм предшественники. Qualcomm продолжит использовать ядра ARM Cortex-A53, применяемые сейчас в Wear 4100 и Wear 4100+. Интересно, что Qualcomm решила не увеличивать частоту ядер Cortex-A53, несмотря на уменьшившийся техпроцесс, оставив кеё на уровне 1,7 ГГц.
Однако Qualcomm перешла на оперативную память стандарта LPDDR4x, в то время, как Wear 4100 и Wear 4100+ довольствуются лишь устаревшей памятью LPDDR3. Кроме того, Qualcomm заменила графический процессор Adreno 504 в Wear 4100 и Wear 4100+ на Adreno 720. Большинство характеристик Adreno 720 остаются неизвестными, но графический процессор может разогнаться до 700 МГц, что вдвое превышает пиковую частоту Adreno 504.
Также, оба чипсета поддерживают камеры разрешением до 16 МП. Wear 5100+ будет включать в себя сопроцессор QCC5100 на базе ARM Cortex-M55, в отличие от Wear 5100. К сожалению, пока неясно, когда Qualcomm анонсирует Wear 5100 или Wear 5100+, не говоря уже о том, когда готовые устройства на базе новых чипсетов поступят в продажу.