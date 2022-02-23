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В сеть утекли спецификации чипсетов Snapdragon Wear 5100 и Wear 5100+
Новинки получат также улучшеный графический процессор и поддержку современной оперативной памяти и многое другое
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 На данный момент чипсетам Snapdragon Wear 4100 и Wear 4100+ исполнилось почти два года, но Qualcomm еще не объявила о следующем поколении мобильных процессоров для носимых устройств. Тем не менее ресурс WinFuture представил несколько новых подробностей о грядущих Snapdragon Wear 5100 и Wear 5100+.

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 Предположительно, компания Samsung будет производить оба чипсета по 4-нм техпроцессу. Теоретически Wear 5100 и Wear 5100+ должны быть более энергоэффективными, чем их 12-нм предшественники. Qualcomm продолжит использовать ядра ARM Cortex-A53, применяемые сейчас в Wear 4100 и Wear 4100+. Интересно, что Qualcomm решила не увеличивать частоту ядер Cortex-A53, несмотря на уменьшившийся техпроцесс, оставив кеё на уровне 1,7 ГГц.

 Однако Qualcomm перешла на оперативную память стандарта LPDDR4x, в то время, как Wear 4100 и Wear 4100+ довольствуются лишь устаревшей памятью LPDDR3. Кроме того, Qualcomm заменила графический процессор Adreno 504 в Wear 4100 и Wear 4100+ на Adreno 720. Большинство характеристик Adreno 720 остаются неизвестными, но графический процессор может разогнаться до 700 МГц, что вдвое превышает пиковую частоту Adreno 504.

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 Также, оба чипсета поддерживают камеры разрешением до 16 МП. Wear 5100+ будет включать в себя сопроцессор QCC5100 на базе ARM Cortex-M55, в отличие от Wear 5100. К сожалению, пока неясно, когда Qualcomm анонсирует Wear 5100 или Wear 5100+, не говоря уже о том, когда готовые устройства на базе новых чипсетов поступят в продажу.

#snapdragon #adreno #snapdragon wear 4100 #adreno 720 #snapdragon wear 5100
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