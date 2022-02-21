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GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
Кроме того, известный инсайдер Greymon55 предполагает резкое снижение стоимости видеокарт в марте
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 Похоже, что наступивший год может стать захватывающим для геймеров с точки зрения видеокарт. Хотя пандемия COVID-19 и бум майнинга, оказали далеко идущее пагубное влияние на цены и доступность графических процессоров, все может измениться. Кроме того, оценки производительности Nvidia Lovelace и AMD RDNA3 показывают, что соперничество между конкурентами обещает быть ожесточенным.

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 Инсайдер Greymon55 разместил у себя твит о текущем состоянии рынка видеокарт, высказав мнение, что цены на графические процессоры резко упадут в следующем месяце. По крайней мере он на это надеется. Хотя использование слова надежда предполагает принятие желаемого за действительное, можно утверждать, что за этим есть смысл. Портал 3DCenter сообщает, что сборщики ПК получили крупные запасы видеокарт, а наблюдаемые цены в магазинах уже начали снижаться. Таким образом, март может стать месяцем, когда, наконец, произойдет значительная коррекция цен.

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 По мере продолжения рассуждений Greymon55 также сказал об ожидаемом повышении производительности, которое должны принести с собой Nvidia Lovelace и AMD RDNA3. Что касается Nvidia, то производительность вырастет в 2-2,5 раза в сравнении с GeForce RTX 3090, а AMD обеспечит 2,5-кратное повышение производительности по сравнению с Radeon RX 6900 XT. На первый взгляд 2,5-кратный рост для обоих семейств выглядит одинаковым, но эксперты дают Nvidia небольшое преимущество для карт высокого уровня. Таким образом, если эти прогнозы окажутся точными, то будет очень интересно наблюдать за битвой между серией GeForce RTX 40 и линейкой Radeon RX 7000.

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