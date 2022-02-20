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Будущий флагман Sony Xperia 1 IV получит чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Plus
Кроме того, новая утечка раскрывает и другие подробности о телефоне Sony
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 Несколько недель назад появились новые слухи о том, чего ожидать от флагманского смартфона Sony Xperia 1 IV. Новая утечка раскрыла еще больше информации о Xperia 1 IV с несколькими интересными фактами, которые могут порадовать фанатов компании.

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 Как сообщил китайский источник, смартфон Xperia I IV будет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Предположительно, флагманский телефон получит небольшое увеличение емкости батареи по сравнению с предшественником Xperia 1 III, который был оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч.

 Самая интересная часть утечки касается чипсета Xperia I IV. Предположительно, премиальный телефон Sony будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1, произведенным TSMC. Таким образом это будет не просто Snapdragon 8 Gen 1, а его продвинутая версия - Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Похоже, что камеры останутся неизменными по сравнению с Xperia 1 III, поскольку инсайдер указывает 12-мегапиксельную камеру с датчиком IMX557 в качестве основной, 12-мегапиксельную камеру с датчиком IMX363 в качестве сверхширокоугольной камеры и 12-мегапиксельную камеру с датчиком IMX663 с 3-кратным оптическим зумом.

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 По имеющимся данным Qualcomm ускоряет производство процессора Snapdragon 8 Gen 1 Plus, так что ожидание новинки от Sony может быть не таким долгим, как многие предполагалось.

#смартфоны #sony #xperia #xperia 1 iii
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