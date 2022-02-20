На этой неделе появилась новая информация о следующем поколении смартфонов серии Poco X, а именно Poco X4 Pro 5G. До сегодняшнего дня было известно, что компания Xiaomi собирается представить устройство среднего класса уже в ближайшее время, и новая утечка раскрывает сведения о том, когда именно телефон будет выпущен.
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Как сообщает Agrawalji Technical, Poco X4 Pro 5G дебютирует 28 февраля. Источник утверждает, что смартфон будет выпущен не только для регионального рынка, но и для глобального, а вот покупателям из Индии придется немного подождать. О выходе индийского варианта можно говорить с уверенностью, так как индийский вариант был сертифицирован некоторое время назад.
Что касается Poco X4 Pro 5G, то он по сути является переименованным смартфоном Redmi Note 11 Pro 5G. Это означает наличие 6,67-дюймового AMOLED экрана разрешением FHD+ с частотой 120 Гц, чипсета Snapdragon 695, зарядки мощностью 67 Вт и основной камеры разрешением 108 Мп. Факт наличия процессора Snapdragon 695 может разочаровывать поклонников серии Poco X с точки зрения производительности, поскольку Snapdragon 695 намного слабее, чем Snapdragon 860, используемый в Poco X3 Pro.