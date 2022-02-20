К сожалению производительность новинки будет хуже предшественника

На этой неделе появилась новая информация о следующем поколении смартфонов серии Poco X, а именно Poco X4 Pro 5G. До сегодняшнего дня было известно, что компания Xiaomi собирается представить устройство среднего класса уже в ближайшее время, и новая утечка раскрывает сведения о том, когда именно телефон будет выпущен.

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Как сообщает Agrawalji Technical, Poco X4 Pro 5G дебютирует 28 февраля. Источник утверждает, что смартфон будет выпущен не только для регионального рынка, но и для глобального, а вот покупателям из Индии придется немного подождать. О выходе индийского варианта можно говорить с уверенностью, так как индийский вариант был сертифицирован некоторое время назад.

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Что касается Poco X4 Pro 5G, то он по сути является переименованным смартфоном Redmi Note 11 Pro 5G. Это означает наличие 6,67-дюймового AMOLED экрана разрешением FHD+ с частотой 120 Гц, чипсета Snapdragon 695, зарядки мощностью 67 Вт и основной камеры разрешением 108 Мп. Факт наличия процессора Snapdragon 695 может разочаровывать поклонников серии Poco X с точки зрения производительности, поскольку Snapdragon 695 намного слабее, чем Snapdragon 860, используемый в Poco X3 Pro.