Кроме того, похоже, что смартфоны получат чип Google Tensor второго поколения

Компания Google еще не скоро выпустит смартфоны серии Pixel 7, особенно если учесть, что серии Pixel 6 вышла всего несколько месяцев назад. Однако ресурс 9to5Google утверждает, что обнаружил ссылки на Pixel 7 и Pixel 7 Pro в первой предварительной версии Android 13 для разработчиков.

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По данным 9to5Google, чип GS201, которым, как полагается, является Google Tensor второго поколения, использует модем с номером модели g5300b. Вероятно, он является названием невышедшего до сих пор Exynos Modem 5300. Потенциально Samsung уже могла использовать модем Exynos Modem 5300 в чипсете Exynos 2200, на котором работает европейская версия смартфона Galaxy S22.

9to5Google добавляет, что Android 13 DP1 связывает модем Exynos Modem 5300 со смартфонами с кодовыми наименованиями: Cheetah, Panther и Ravenclaw. Ресурс 9to5Google считает, что Ravenclaw - это устройство для разработчиков, а не конечный продукт, который Google намеревается вывести на рынок. Веб-сайт предполагает, что Ravenclaw может быть намеком на кошачьи кодовые имена серии Pixel 7.

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Следовательно, 9to5Google делает вывод, что Ravenclaw является неким смартфоном на базе Pixel 6 Pro, но с чипом GS201. Таким образом, Ravenclaw - это преемник Whitefin, которое было устройством для разработки серии Pixel 6, объединившем смартфон Pixel 5 и чип GS101(Google Tensor первого поколения). Ожидается, что Pixel 7 и Pixel 7 Pro будут выпущены не раньше осени 2022 года.