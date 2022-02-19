Процессоры AMD не смогли попасть даже топ-25 и довольстуются 26-м местом с моделью Ryzen 9 5950X

Процессоры Intel Alder Lake для настольных ПК прочно заняли верхние строчки рейтинга однопоточной производительности в PassMark. Первое место занимает Intel Core i9-12900KF с 4247 баллами, за ним следуют четыре других 16-ядерных процессора линейки Core i9-12900. С появлением самой производительной модели Core i9-12900KS с максимальной частотой 5,5 ГГц, процессоры Alder Lake только укрепят свои позиции.

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Apple удалось занять лишь одиннадцатое место со своим 10-ядерным чипом M1 Pro. Что касается компании AMD, то для неё всё выглядит совсем удручающе. Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X занимают только 26-е и 27-е места с 3500 баллами и 3495 баллами соответственно. Эти чипы конца 2020 года не являются прямыми конкурентами Alder Lake, но это все, что AMD может предложить на данный момент.

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К счастью для поклонников AMD компания готовит к выходу новую линейку процессоров Ryzen 7000 Raphael на базе архитектуры Zen 4, которая принесет поддержку памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5, а также встроенную графику RDNA 2. По имеющейся информации Zen 4 предложит прирост производительности на 40-45%. Если эта информация верна, то процессоры AMD Ryzen 7000 обеспечит достаточную производительность и обоснуются на верхних строчках рейтинга, сдвинув с пьедестала чипы Intel.