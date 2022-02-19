Номер сборки имеет вид V13.0.1.0.SKDMIXM и также содержит патч безопасности за январь

Компания Xiaomi выпустила глобальное обновление для смартфона Xiaomi 11T Pro на базе Android 12 и MIUI 13. Хотя телефон может не получить три обновления ОС Android, как изначально обещала Xiaomi, это один из первых смартфонов, получивших Android 12.

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Новое обновление для Xiaomi 11T Pro имеет номер V13.0.1.0.SKDMIXM. Первая буква М в названии сборки означает, что она предназначена для глобальной версии устройства, а не для ее европейского или индийского варианта. Также, согласно Adimorah blog, версия V13.0.1.0.SKDMIXM содержит исправление безопасности от января 2022 года.

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В настоящее время компания Xiaomi распространяет версию V13.0.1.0.SKDMIXM среди тестеров по программе Mi Pilot. Однако сборка предположительно достигла статуса стабильной бета-версии. Чтобы попасть в число тестировщиков по программе Mi Pilot, то это можно сделать через платформу Xiaomi Mi Tester Recruitment. Кроме того, ресурс Xiaomiui опубликовала ссылку на скачивание данной сборки. Размер zip-файла составляет 3,4 ГБ.