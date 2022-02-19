Конечно такой прирост будет не во всех играх, а также зависит от конкретной конфигурации системы

AMD выпустила новое обновление драйверов для некоторых мобильных процессоров и графических процессоров компании. Обновление Adrenaline 22.22.2 обещает повышение производительности до 24% в некоторых играх при использовании Smart Access Memory (SAM). Благодаря SAM процессоры AMD имеют полный доступ к памяти графического процессора, что потенциально повышает производительность.

реклама

Согласно данным AMD, после установки Adrenaline 22.22.2 и включения функции SAM пользователи могут ожидать повышения производительности до 24% в таких играх, как Assassins Creed: Valhalla, Fortnite, Battlefield 5, Borderlands 3 и Cyberpunk 2077. Например, в Assassin's Creed: Valhalla, пользователи, запускающие игру в разрешении 1080p с настройками Ultra на системе с Ryzen 7 5800H и видеокартой Radeon RX 6600M, могут ожидать, что игра получит примерно на 24% больше кадров в секунду по сравнению с Adrenaline 22.2.1.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Для игры F1 2021 и Gears 5 с аналогичной конфигурацией процессора и видеокарты и настройками графики заявленный прирост производительности составит примерно 17% и 12% соответственно. Ожидается, что производительность в Battlefield 5 и Borderlands 3 улучшится на 23% и 18% соответственно при работе на процессоре Ryzen 9 5900H и видеокарте RX 6800M в разрешение 1080p и настройками качества Ultra. В Cyberpunk 2077 прирост составит около 10% на тех же настройках.