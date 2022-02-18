Кроме того, смартфон оснастят 50-мегапиксельной камерой Leica с датчиком Sony IMX707

До того как Qualcomm официально представила чипсет Snapdragon 8 Gen 1, появились признаки того, что реализация поддержки быстрой зарядки мощностью 150 Вт во флагманах Android уже на пороге. Недавно стало известно, что Oppo тестирует 150-ваттную зарядку, а Realme рассматривает возможность появления такой функции в будущих телефонах компании с чипсетом Dimensity 8000. Теперь стало известно, что Xiaomi также может предложить быструю зарядку мощностью 150 Вт для будущего смартфона Mi Mix 5, выход которого состоится уже скоро.

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Информацию о MI Mix5 сообщил портал MyDrivers. Это сделает смартфон первым устройством с подобным зарядным устройством и позволит ему заряжаться от 0 до 100 процентов менее чем за 15 минут.

Кроме того предполагается, что Xiaomi может объединиться с одной из известных компанией по производству камер, чтобы предложить пользователям лучшие возможности для фото и видеосъемки на Mix 5. Этой компанией может стать Leica, имеющая возможность поделиться своим опытом в области обработки изображений и эффективно использовать основную камеру с датчиком Sony IMX707, о котором давно ходят слухи. Датчик Sony IMX707 разрешением 50 МП будет дополнен 48-мегапиксельным объективом с 5-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком.

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Другие предполагаемые характеристики включают 6,73-дюймовый 2K AMOLED дисплей с максимальной яркостью 1500 нит и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч или 6000 мАч. Ожидается, что Xiaomi выпустит Mi Mix 5 в марте 2022 года.