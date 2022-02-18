Падение стоимости от первоначального значения составило почти 40 процентов

Еще в ноябре стало известно, что Sapphire выпустила специализированную карту для майнинга GPRO X080, оснащенную графическим процессором NAVI 22 и 10 ГБ памяти GDDR6. Если бы не El Chapuas Informatico, вероятно, никто даже не услышал об этой карте, потому что производители видеокарт стараются не афишировать свое оборудование для майнинга, чтобы не вызывать лишний раз гнев геймеров.

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Сегодня стало известно, что карта Sapphire GPRO X080 получила гораздо более низкую цену. Теперь она имеет цену 765 евро, что значительно ниже по сравнению с ее пиковой ценой в 1240 евро почти ровно месяц назад.

Хотя снижение является существенным, ее новая стоимость также не сильно обрадует пользователей, так как она изначально была запущена с ценой 750 евро, поэтому только сейчас она достигла своей рекомендованной розничной цены.

Вопрос в том имел ли смысл устанавливать цену 1200 евро, если майнеры могли легко выбрать Radeon RX 6700XT с большим объемом памяти, при чем по меньшей, чем GPRO X080 стоимости. На данный момент обе карты предлагаются по практически по одинаковым ценам.

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Графическая карта Sapphire GPRO X080 оснащена графическим процессором Navi 22 с 2304 потоковыми процессорами и необычной конфигурацией памяти, выключающей 10 ГБ памяти на 160-битном интерфейсе. По данным Sapphire, эта карта по умолчанию предлагает 38 MH/s при 165 Вт при майнинге ETH, но может быть разогнана до 42 MH/s при мощности 93 Вт.