Новинка получит чипсет Snapdragon 695 и основную камеру на 108 мегапикселей

На этой неделе смартфон POCO X4 Pro 5G появился в Geekbench под номером модели Xiaomi 2201116PG. Yogesh Brar и SmartDroid раскрыли многие характеристики устройства, хотя пока неясно, когда Xiaomi выпустит его в продажу.

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По словам Yogesh Brar и SmartDroid, POCO X4 Pro 5G будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080p и частотой 120 Гц. Предположительно, в телефон будет работать на 6-нм чипсете Snapdragon 695 5G, который Qualcomm выпустила в октябре прошлого года. Напомню, что Snapdragon 695 5G имеет графический процессор Adreno 619 и основан на Snapdragon 690 5G.

К сожалению Snapdragon 695 5G является более слабым процессором в сравнении с Snapdragon 860 в POCO X3 Pro. Согласно базе данных, практически аналогичный Snapdragon 690 5G обеспечивает только 69% производительности Snapdragon 860.

Yogesh Brar утверждает, что POCO X4 Pro 5G будет также доступен с 64 ГБ памяти и основной камерой разрешением 64 МП, сверхширокоугольной камерой на 8 МП, макросенсором на 2 МП и фронтальной камерой на 16 МП. Предположительно, только индийская версия будет оснащена основной камерой на 64 МП, глобальный вариант получит камеру на 108 Мп, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.





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Кроме того, SmartDroid утверждает, что POCO X4 Pro 5G будет запущен с Android 11, а не с новейшей Android 12, но с оболочкой MIUI 13.