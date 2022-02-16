По предварительным данным обновление не затронет модель RX 6800 XT

Ожидается, что в этом году AMD выпустит линейку игровых графических процессоров на основе новой архитектуры RDNA3, но до этого компания также должна выпустить обновление существующих видеокарт на GPU Navi 2x. Несколько источников, таких как Moore’s Law Is Dead, Coreteks и Greymon55, уже подтвердили, что обновленные карты должны быть выпущены под названием Radeon RX 6x50XT. Кроме того, Coreteks, а теперь и Moore’s Law Is Dead, предполагают, что обновления модели RX 6800/XT не будет.

реклама

Таким образом, обновленная линейка будет включать только модели с полнофункциональными чипами, такие как RX 6950 XT, 6750 XT и 6650 XT. В новых моделях в первую очередь будет обновлена память GDDR6, которая получит скорость до 18 Гбит/с. Сейчас такой скоростной памятью обладает только RX 6500 XT.

Moore’s Law Is Dead также предполагает, что AMD сначала выпустит флагманскую Radeon RX 6950 XT, которая будет оснащен графическим процессором Navi 21 XTXH, и помимо обновления памяти, получит увеличение TGP с 300 Вт до 350 Вт. Это должно позволить новой модели конкурировать с невышедшей RTX 3090 Ti от Nvidia. Ожидается, что выход Radeon RX 6950XT состоится в апреле.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Необычная RTX 3080 по цене 3070 RTX 3070 уже дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Что касается дат выпуска RX 6750 XT и 6650 XT, то информация из источников пока противоречива. Moore’s Law Is Dead предполагает, что их планируется выпустить во втором квартале, в то время как Coreteks и Greymon55 считают, что их выход может быть перенесен на июнь и даже июль.