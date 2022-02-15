Ресурс 3DCenter опубликовал новый отчет о состоянии цен на видеокарты в Европе. Согласно новым данным, цены на графические процессоры серии GeForce RTX 3000 с января упали на 20%. Теперь они стоят 157% от рекомендуемой розничной цены по сравнению с 177% месяцем ранее. То же самое касается карт Radeon RX 6000. Стоимость графических процессоров компании AMD упала на 18% до 145% от рекомендованной производителем розничной цены по сравнению со 163% в январе. На данный момент цена видеокарт AMD RX 6000 сейчас приблизилась к 13-месячному минимуму.
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Например, по данным 3DCenter, в Германии и Австрии покупатели могут приобрести Radeon RX 6600 по цене от 455 до 644 евро, а Radeon RX 6800 по цене от 1049 до 1439 евро во многих магазинах.
Хотя цены на графические карты снизились, их доступность также значительно возросла с прошлого года. Как видно из отчета, доступность видеокарт сейчас находится на самом высоком уровне с тех пор, как 3DCenter начал вести ценовую статистику. Рост доступности графических процессоров можно объяснить выпуском недорогих карт, таких как RX 6500 XT и RTX 3050, а также падением цены ETH.
Текущая коррекция цен на графические карты, по-видимому, во многом вызвана недавним обвалом стоимости криптовалюты, так как в прошлом именно это во многом влияло на цены видеокарт. Сейчас майнеры пытаются сократить свои потери, продавая карты на вторичном рынке, что увеличивает предложение и, следовательно, сбивает стоимость.