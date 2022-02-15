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Раскрыта стоимость смартфонов серии Realme 9 в России: от 30990 рублей
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 Компания Realme в ближайшие дни запускает в продажу смартфоны Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+, а также недорогой Realme 9i. Инсайдер Sudhanshu Ambhore выложил в сеть прайс-листы на различные модели для четырех рынков: Великобритании, Европы, Италии и России. Учитывая спецификации, предлагаемые в линейке Realme 9, можно утверждать, что Realme довольно рискует, повышая стоимость своих устройств, в сравнении с текущими актуальными смартфонами компании.

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 Как видно из таблицы выше, цены довольно высокие, если учесть характеристики Realme 9i, Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+. Базовая модель Realme 9i, выпущенная в Индии по цене 185 долларов, оснащена процессором Snapdragon 680 и основной камерой разрешением 50 МП. Realme 9 Pro должен комплектоваться чипсетом Snapdragon 695 с поддержкой сетей пятого поколения, а Realme 9 Pro+ - с чипсетом Dimensity 920.

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 В дополнение к упомянутым моделям, будут варианты Realme 9 Pro+ с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ по цене 350–370 евро (396–418 долларов) и 390–420 евро (441–475 долларов) соответственно. Источник также раскрывает цвета европейской модели Realme 9i: Prism Black или Prism Blue, а Pro версии будут выпущены в цветах Aurora Green, Midnight Black и Sunrise Blue.

#realme #realme 9i #realme 9 pro+ #realme 9 #realme 9 pro
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