Ресурс LetsGoDigital обнаружил патент, поданный компанией Huawei на смартфон с необычным дизайном. Потенциальная новинка описывается, как способная точно распознавать лица, может оценивать состояние кожи по портретному снимку или селфи, сделанному на заднюю камеру, как показал портал LetsGoDigital на своих концептуальных изображениях устройства.
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Судя по всему, смартфон использует тройную заднюю камеру для создания подробнейшего изображения пользователя и сканирования состояния кожного покрова. После анализа смартфон будет уведомлять людей о том, как они могут улучшить здоровье своей кожи. В качестве альтернативы можете отправить результаты сканирования специалисту по электронной почте или через службу обмена сообщениями.
Особенно обращает на себя дизайн задней панели смартфона, а точнее надстройка камер со встроенным круглым дисплеем. Запатентованный дизайн напоминает смартфон Mate 40 Pro, который Huawei выпустила в ноябре 2020 года. К сожалению, сам факт наличия подобного патента абсолютно не гарантирует воплощение данного смартфона в конечном продукте. Однако, только лишь возможность выхода данного телефона уже довольно интригующая.