В базе данных EEC появилась интересная запись о неизвестной видеокарте Nvidia, которую обнаружил пользователь Twitter под ником @harukaze5719. Графический процессор, указанный в базе данных, имеет номер модели PG136C. Предполагается, что речь идет об эталонной видеокарте GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition.
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Ранее в сети уже появлялась информация, что Nvidia откладывает выпуск новой флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на неопределенный срок. Если отнестись к данным EEC серьезно, то возможно выпуск новой модели может быть ближе, чем считалось. Однако, по данным портала Tom's Hardware, не известно, был ли GPU добавлен в базу данных EEC компанией Nvidia или какой-либо третьей стороной. Если запись в базе данных была сделана самой Nvidia, то можно предположить, что запуск довольно близок. В противном случае выход карты может оказаться ещё делом далекой перспективы.
По имеющимся на сегодня слухам, GeForce RTX 3090 Ti должна включать 10 752 ядер CUDA и 24 ГБ локальной памяти стандарта GDDR6X. Что касается официальных данных о грядущей новинке, то компания Nvidia на выставке CES 2022 ограничилась лишь расплывчатыми цифрами с данными производительности TFLOPs, не предоставила никаких спецификаций графического процессора. Таким образом, окончательные технические характеристики графического процессора, а также стоимость еще только предстоит узнать.