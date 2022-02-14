К сожалению характеристики смартфона пока остаются загадкой

После анонса линейки Galaxy S22 на прошлой неделе Samsung готовится к обновлению своей доступной серии смартфонов Galaxy A. За последние несколько месяцев появился ряд утечек, связанных с Galaxy A53 и Galaxy A73. Теперь очередь дошла еще до одного устройства в линейке Samsung Galaxy A 2022 года: Galaxy A23.

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Onleaks и Collegedunia представили CAD-рендеры Galaxy A23, дав первое представление о преемнике Galaxy A22. Что касается дизайна Galaxy A23, то новинка представляет собой заметное улучшение по сравнению с прошлогодней моделью. Как можно видеть на изображениях ниже, Galaxy A23 очень похож на Galaxy A53, особенно сзади. На задней панели смартфона расположен блок из четырёх камер, что является шагом вперед по сравнению с тремя камерами в прошлогодней модели. Спереди в каплевидном вырезе плоского дисплея находится фронтальная камера. Динамик, разъем для наушников и порт USB C расположены на нижней грани смартфона.

Согласно утечке, Galaxy A23 имеет размеры 165,4 x 77,0 x 8,55 мм (10,3 мм с учетом выступа камеры). Телефон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем, что на 0,2 дюйма больше, чем у Galaxy A22. Другие характеристики дисплея, такие как разрешение, частота обновления и тип панели, пока неизвестны. Galaxy A22 к слову имеет AMOLED дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц.

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В то время как Galaxy A22 оснащается боковым сканером отпечатков пальцев, Galaxy A23 по словам источника будет оснащен сканером отпечатков пальцев в дисплее. Остальных характеристики смартфона, включая процессор, объем оперативной и встроенной памяти, датчики камеры и другие, остаются также неизвестными.