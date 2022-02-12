Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Процессоры Intel Xeon Sapphire Rapids с памятью DDR5 протестированы в AIDA64
Грядущие процессоры для центров обработки данных показали весьма достойную производительность, учитывая, что это только инженерные образцы
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Дешеая RTX 3060 MSI Gaming - смоти цену
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ

 Пользователь Twitter YuuKi_AnS получил доступ к 48-ядерному и 96-поточному процессору Intel Sapphire Rapids, предназначенному для центров обработки данных с уровнем TDP 270 Вт. Этот грядущий 10-нм процессор разработан для Socket E (LGA-4677). Стоит сразу отметить, что данный экземпляр процессора является не серийным, а инженерным образцом, имеющим обозначение Q-SPEC «QYFQ».

реклама

 По словам YuuKi_AnS, процессор имеет базовую тактовую частоту 2,3 ГГц с возможностью разгона до 3,3 ГГц. Новинка оснащена 90 МБ кэш-памяти третьего уровня и не имеет памяти HBM. Это не флагманский процессор Sapphire Rapids, поскольку Intel также планирует выпустить модель с 56 ядрами и 112 потоками, которая по данным из утечек, имеет TDP 350 Вт.

 Процессор был протестирован в конфигурации с двумя процессорами в тесте AIDA64 Cache & Memory. Сравнение проводилось с двумя процессорами AMD EPYC 7773X «Milan-X», которые представляют собой 64-ядерные и 128-поточные чипы с поддержкой памяти DDR4. YuuKi_AnS также предоставил результаты тестирования процессора Intel Xeon Platinum 8380. Утечка не показывает подробностей о конфигурациях памяти Sapphire Rapids-SP, но платформа поддерживает память DDR5-4800.

 В целом, чипы Milan-X по-прежнему предлагают более высокие скорости кэш-памяти L2/L3, в основном из-за очень большого буфера 3D V-Cache объемом 768 МБ, однако восьмиканальная память DDR5 на Sapphire Rapids ставит ее на первое место среди всех платформ.

  YuuKi_AnS также представил результаты тестов Cinebench R15 для всех трех платформ:

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

 Intel Sapphire Rapids является частью новой платформы Eagle Stream, на которой также должен основываться её преемник Emerald Rapids. Процессоры Intel Sapphire основаны на техпроцессе Intel 7 (10 нм) и будут предлагать до 56 ядер. Eagle Stream станет первой платформой Intel, поддерживающей как память DDR5, так и новейший интерфейс PCI-Express 5.0.

#amd #intel #sapphire rapids #intel xeon
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Radeon RX 7900 XT будет стоить $1999 и окажется на 20% быстрее GeForce RTX 4090 – инсайдеры GC
Прогнозируемые цены RTX 4090 и RX 7900 XT составляют около 2000 долларов
Для разработки GPU с низким энергопотреблением Intel создаёт новую команду в Великобритании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Распродажа 2000 единиц GeForce RTX 3050 по 27 000 рублей провалилась, а видеокарты уже на Авито
72
Best Buy отказался продавать видеокарты NVIDIA по рекомендованным ценам обычным покупателям
27
Игровые видеокарты дешевеет в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 64 000 рублей
123
Киты продолжают скупать Биткоины на миллиарды долларов, но действия ФРС могут привести к обвалу ВТС
24
Ubisoft опубликовала обзорный трейлер исполинского дополнения Dawn of Ragnarok к Assassin’s Creed Valhalla
1
AnTuTu назвал лучшие флагманы по соотношение цены и производительности
+
80 смартфонов Samsung получат новую версию оболочки One UI 4.1 на базе Android 12
+
RX 6500 в Европе стоит 20 тыс. рублей, а RTX 3050 отдают всего за 33 тыс. рублей
22
4 популярных криптовалюты могут подорожать и занять место Эфира уже в 2022 году по мнению Coindesk
10
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
5
Процессор Intel Raptor Lake Core i9-13900K с 24 ядрами и 32 потоками протестировали в Ashes of The Singularity
30
Эффект желе на экранах iPad mini 6 стал основанием для судебного разбирательства
4
Процессоры AMD Ryzen 7000 на Zen 4 могут выйти раньше ожидавшегося срока
61
Известную стримершу арестовали в прямом эфире – борьба с конкурентами или обычный сватинг
14
Overwatch получит «смелое» экспериментальное обновление, созданное при участии киберспортсменов и популярных стримеров
+
В Сеть попали изображения OnePlus 10 Ultra
+
Мошенники используют символику Олимпийских игр на фишинговых сайтах
+
Nvidia начала продавать профессиональные видеокарты T1000 8 ГБ
8
Смартфоны realme GT стали лучшими моделями по соотношению мощности и цены по версии AnTuTu в январе
1
Культовую The Witcher 3 запустили в 8К с сотней модов и трассировкой лучей - некстген патч уже здесь
6

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
16
Лучшие и худшие четырехъядерные процессоры февраля 2022 года
62
Млечный Путь - наш галактический дом из сотен миллиардов звёзд и планет
22
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H5600QR)
2
Как китайский переходник DDR4 может довести до сборки станка
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-P
4
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть третья
5
Про сюжет игры Borderlands
7

Сейчас обсуждают

Герц
16:50
А украина запустила один спутник за последние черт знает сколько лет, на американской ракете, с американского космодрома, и сразу же его потеряла.
Телескоп NASA James Webb стоимостью $10 млрд только что сделал свою первую фотографию
Alexandr test Alexandr test
16:48
Да чтоб все магазины возле твоего дома взвинтили цены на 450%, а мы потом будем говорить, умные люди деньги зарабатывают
Распродажа 2000 единиц GeForce RTX 3050 по 27 000 рублей провалилась, а видеокарты уже на Авито
Герц
16:47
Ну как же тут Россию не приплести. Вам там с со своей пока еще страны - раба США виднее, как в России живется?
Илон Маск показал прототип звездолёта Starship и рассказал о планах колонизации Луны и Марса
BenCrypto
16:44
Ядерная война, и то не факт.
Киты продолжают скупать Биткоины на миллиарды долларов, но действия ФРС могут привести к обвалу ВТС
hiics
16:44
полетит удачно или нет но в любом случае шоу будет эпическое
Илон Маск заявил, что Starship может быть выведен на орбиту к марту 2022 года
BenCrypto
16:42
Не только поднятие ставки было в конце 2017, но и решение сократить активы, что впрочем тоже не за горами. Скоро всё вниз полетит и крипта и акции. Но вначале, как водится - перехай.
Киты продолжают скупать Биткоины на миллиарды долларов, но действия ФРС могут привести к обвалу ВТС
Александр Рязанцев
16:42
I5 12400f 17000 H670 asus 14000 Ну и кулер 3000. Жаль что be quite не кладет переходник на 1700 в комплекте
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
Добрый Фей
16:41
Даааа, то то и оно, что раньше на пиве экономили, чтоб карту купить, а сейчас на жратве и обедах детям в школу...
Best Buy отказался продавать видеокарты NVIDIA по рекомендованным ценам обычным покупателям
Spambomber_2
16:40
Пусть нВидия с АМД сглотнут отсосамбу с такими ценничками.
Прогнозируемые цены RTX 4090 и RX 7900 XT составляют около 2000 долларов
mindforms
16:40
На финно-китайской границе снова неспокойно
Россия может остановить производство смартфонов и процессоров по всему миру в ответ на санкции США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем