Грядущие процессоры для центров обработки данных показали весьма достойную производительность, учитывая, что это только инженерные образцы

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Пользователь Twitter YuuKi_AnS получил доступ к 48-ядерному и 96-поточному процессору Intel Sapphire Rapids, предназначенному для центров обработки данных с уровнем TDP 270 Вт. Этот грядущий 10-нм процессор разработан для Socket E (LGA-4677). Стоит сразу отметить, что данный экземпляр процессора является не серийным, а инженерным образцом, имеющим обозначение Q-SPEC «QYFQ».

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По словам YuuKi_AnS, процессор имеет базовую тактовую частоту 2,3 ГГц с возможностью разгона до 3,3 ГГц. Новинка оснащена 90 МБ кэш-памяти третьего уровня и не имеет памяти HBM. Это не флагманский процессор Sapphire Rapids, поскольку Intel также планирует выпустить модель с 56 ядрами и 112 потоками, которая по данным из утечек, имеет TDP 350 Вт.

Процессор был протестирован в конфигурации с двумя процессорами в тесте AIDA64 Cache & Memory. Сравнение проводилось с двумя процессорами AMD EPYC 7773X «Milan-X», которые представляют собой 64-ядерные и 128-поточные чипы с поддержкой памяти DDR4. YuuKi_AnS также предоставил результаты тестирования процессора Intel Xeon Platinum 8380. Утечка не показывает подробностей о конфигурациях памяти Sapphire Rapids-SP, но платформа поддерживает память DDR5-4800.

В целом, чипы Milan-X по-прежнему предлагают более высокие скорости кэш-памяти L2/L3, в основном из-за очень большого буфера 3D V-Cache объемом 768 МБ, однако восьмиканальная память DDR5 на Sapphire Rapids ставит ее на первое место среди всех платформ.

YuuKi_AnS также представил результаты тестов Cinebench R15 для всех трех платформ:

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Intel Sapphire Rapids является частью новой платформы Eagle Stream, на которой также должен основываться её преемник Emerald Rapids. Процессоры Intel Sapphire основаны на техпроцессе Intel 7 (10 нм) и будут предлагать до 56 ядер. Eagle Stream станет первой платформой Intel, поддерживающей как память DDR5, так и новейший интерфейс PCI-Express 5.0.