Однако будущая новинка пока не блещет высокой производительностью

Процессоры Intel Core 13-го поколения под названием Raptor Lake должны быть выпущены только в конце этого года, но Intel и ее партнеры уже готовятся к их запуску, поэтому образцы этих чипов уже изготовлены, а значит могут попасть в чужие руки. Сегодня стало известно, что некто, имеющий доступ к чипу Raptor Lake, запустил тест Ashes of the Singularity и опубликовал полученный результат. Тест подтверждает некоторые слухи о спецификациях процессора, в том числе поддержку 32 потоков одновременно.

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Тест Ashes of the Singularity был запущен с минимальными настройками в разрешении 1080p, чтобы исключить влияние производительности графического процессора, в качестве которого использовалась GeForce RTX 3090, и продемонстрировать мощь 32-поточного процессор Intel. Более ранние утечки указывают на то, что процессор Intel Raptor Lake следующего поколения будет включать восемь производительных ядер с SMT, а также 16 эффективных ядер. Тест в значительной степени подтверждает эту информацию.

Однако результаты теста Ashes of the Singularity не впечатляют. Процессор Raptor Lake набрал только 13400 баллов, тогда как аналогичная конфигурация, но с процессором Intel Core i9-12900K набрала 13300 баллов.

Однако такому поведению может быть объяснение. Ashes of the Singularity является относительно старой игрой, которая едва ли может задействовать более восьми ядер ЦП, и, похоже, не выигрывает от наличия эффективных ядер. Поскольку Raptor Lake имеет то же количество P ядер, что и Alder Lake, но больше E ядер, то AotS может не демонстрировать каких-либо реальных преимуществ в производительности для процессора 13-го поколения.

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Стоит также иметь в виду, что речь идет об инженерном образце процессора, и его серийная версия будет довольно сильно отличаться в плане производительности и энергопотребления. Поэтому к полученному результату стоит относиться лишь в качестве создания примерной картины возможности будущих процессоров Raptor Lake.