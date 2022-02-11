Помимо обычной версии смартфона, компания покажет специальную модель Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition

Как известно компания Xiaomi вскоре представит смартфоны серии Redmi K50, но уже есть достаточно много информации, по крайней мере, о версии Redmi K50 Gaming. Компания продемонстрировала несколько официальных маркетинговых изображений смартфона, представленных ниже. Xiaomi показала не только всю заднюю панель устройства, но и его дисплей.

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Как показано на изображениях, Redmi K50 Gaming имеет плоский дисплей с относительно тонкими рамками. Кроме того, Redmi K50 Gaming оснащен фронтальной камерой в центральном отверстии дисплея, как в серии Redmi Note 11. Redmi K50 Gaming также имеет несколько игровых кнопок, которые Xiaomi позаимствовала у Redmi K40 Gaming.

Кроме того, похоже, что Xiaomi выпустит две версии Redmi K50 Gaming. Компания вернулась к партнерству с Mercedes-AMG, которое в последний раз было при изготовлении Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Если судить по этой модели, Redmi K50 Gaming Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition будет не чем иным, как стандартной моделью в ливрее F1 Team.

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По данным ресурса 91mobiles, Xiaomi выпустит Redmi K50 Gaming в трех конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Судя по представленным изображениям, анонс новинки состоится 16 февраля.