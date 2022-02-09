Специальная система на кристалле AMD имеет собственный логотип Valve

Когда Valve в прошлом году анонсировала свою консоль Steam Deck и заявила, что будет использовать систему на кристалле AMD, казалось компания в качестве основы возьмет уже производимый компанией процессор. Но, как выясняется, процессор, используемый Valve, представляет собой необычный чип, ас является эксклюзивной моделью, специально разработанной для консоли.

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Так же, как и специализированные чипсеты, которые используются в игровых консолях от Microsoft и Sony, процессор для Steam Deck имеет собственный логотип Valve, чтобы подчеркнуть, что чип предназначен именно данной консоли. APU консоли Steam Deck включает четыре ядра Zen 2 с технологией SMT, работающие на тактовой частот от 2,4 до 3,5 ГГц и восемь графических вычислительных блоков на архитектуре RDNA 2 с тактовой частотой от 1 до 1,6 ГГц. Уровень энергопотребления чипсета находится в пределах от 4 до 15 Вт.

Использование собственного чипсета и собственного программного обеспечения дает Valve определенное преимущество перед другими мобильными устройствами, работающими на процессорах AMD. Кроме того, это может помочь защитить консоль от взлома, а также позволит оптимизировать игровые приложения специально для консоли и добиться высокой производительности без особого ущерба для визуальной составляющей игр.

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Консоль будет выпущена уже в этом месяце в трех версиях с различным объемом встроенной памяти. Стоимость Steam Deck составит 399 долларов за модель с 64 ГБ памяти, 529 долларов за версию с 256 ГБ накопителем и 649 долларов за версию с 512 ГБ внутренней памяти.