Основу фермы составили видеокарты EVGA RTX 3000 и майнеры ASIC

В городе Сантипонс в Севилье испанские власти конфисковали 21 майнер ASIC для биткоинов и видеокарты для майнинга криптовалюты после проникновения в помещения, которые подозревались в незаконной выращивании марихуаны. Однако вместо того, чтобы найти ферму с зелеными растениями, они обнаружили ферму с зелеными видеокартами. Похоже, что большинство используемых карт были произведены компанией EVGA и относились к серии RTX 30.

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Национальная полиция Испании заявила:"Полиция начала расследование о возможном нахождении плантации марихуаны в помещениях, находящихся в некоторых конюшнях, расположенных в Сантипонсе. После проведения первых расследований сотрудники полиции поняли, что признаков выращивания марихуаны нет, а, скорее всего, на этих объектах может размещаться криптовалютная ферма".





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По данным испанской полиции, стоимость изъятого оборудования составляет около 50 000 евро. По предварительным данным ферма только начала свою работу и принесла доход в 2500. В настоящее время ведется поиск всех причастных к незаконной деятельности.