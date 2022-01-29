В городе Сантипонс в Севилье испанские власти конфисковали 21 майнер ASIC для биткоинов и видеокарты для майнинга криптовалюты после проникновения в помещения, которые подозревались в незаконной выращивании марихуаны. Однако вместо того, чтобы найти ферму с зелеными растениями, они обнаружили ферму с зелеными видеокартами. Похоже, что большинство используемых карт были произведены компанией EVGA и относились к серии RTX 30.
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Национальная полиция Испании заявила:"Полиция начала расследование о возможном нахождении плантации марихуаны в помещениях, находящихся в некоторых конюшнях, расположенных в Сантипонсе. После проведения первых расследований сотрудники полиции поняли, что признаков выращивания марихуаны нет, а, скорее всего, на этих объектах может размещаться криптовалютная ферма".
По данным испанской полиции, стоимость изъятого оборудования составляет около 50 000 евро. По предварительным данным ферма только начала свою работу и принесла доход в 2500. В настоящее время ведется поиск всех причастных к незаконной деятельности.