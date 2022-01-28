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Nvidia ведет спор за торговую марку Hopper
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 Стало известно, что Nvidia оказалась втянутой в юридическую битву за товарный знак для своих графических процессоров Hopper следующего поколения с компанией Dish Network. Последняя оспаривает регистрацию Nvidia в 2019 году товарного знака «Nvidia Hopper» на том основании, что он нарушает ее собственный товарный знак «Hopper». Dish Network использует бренд Hopper для своих цифровых видеорегистраторов и спутниковых ресиверов. Хотя маловероятно, что люди перепутают устройства Dish с грядущим графическим процессором Nvidia для центров обработки данных.

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 Судебная тяжба началась еще 23 апреля 2021 года, когда компания Dish Network LLC подала уведомление о возражении в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) против корпорации Nvidia в отношении ее товарного знака «Nvidia Hopper». Dish утверждает, что товарный знак Nvidia будет перепутан с её собственными товарными знаками, включая Hopper, Hopper Go, Hopper Duo, Hopper Plus и других.

 Заявка на товарный знак Nvidia довольно широка и включает графический процессор, различное программное обеспечение, служб облачных вычислений и ЖК-устройств, подпадающих под термин «Nvidia Hopper».

 Hopper - это кодовое название одной из архитектур графических процессоров Nvidia следующего поколения, выход которой намечен на 2022 год. В традиции Nvidia присваивать кодовое имя архитектуры выдающимся ученым. В данном случае это Грейс Хоппер, знаковая фигура в области вычислительной техники, которая разработала язык программирования COBOL и изобрела первый компилятор.

 Согласно имеющейся информации архитектура графического процессора Hopper представляет собой конструкцию многокристального модуля (MCM), в которой используется 5-нм техпроцесс TSMC, и все признаки указывают на то, что это конструкция графического процессора предназначена для HPC.

 Что касается судебной тяжбы, выясняется, что две компании вели переговоры об урегулировании с мая 2021 года. Последнее действие по делу прошло 23 декабря 2021 года, когда появилось пятое предложение приостановить его на 60-дневный период, поскольку обе стороны продолжают переговоры.

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 Различные юридические действия, такие как досудебное раскрытие информации, должны возобновиться 22 февраля 2022 года, если обе стороны не согласятся на урегулирование или не подадут новое ходатайство о приостановлении разбирательства.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #hopper
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