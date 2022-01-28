Новинки получили более высокие тактовые частоты и новые задние панели

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

MSI представляет новые версии своей линейки GAMING TRIO. Однако изменений не так уж и много. Видеокарты получили слегка обновленный дизайн и в большинстве случаев более высокие тактовые частоты.

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Ниже представлен обширный список моделей видеокарт серии GAMING TRIO, включая только что выпущенные модели GAMING Z и GAMING PLUS. Это название не совсем понятно, и некоторые модели GAMING PLUS работают быстрее, чем GAMING X, в то время как другие получили более низкие тактовые частоты.

Карты GAMING Z, очевидно, являются моделями Radeon с самой высокой тактовой частотой за исключением RX 6800. Также по какой-то причине модель RX 6900XT PLUS оказалась быстрее, чем GAMING X. Однако следует отметить, что нет никаких изменений в скорости памяти или требованиях к питанию.

Таким образом, MSI 6900 XT GAMING Z будет самым быстрым графическим процессором MSI на архитектуре RDNA2 на сегодняшний день с тактовой частотой до 2425 МГц, что на 60 МГц выше, чем у GAMING X. Таким же образом RX 6800XT GAMING Z на 25 МГц быстрее, чем GAMING X.

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Что касается изменений в конструкции, то обновленные видеокарты получили другие задние панели. Однако следует отметить, что этот дизайн задней панели уже использовался компанией MSI для RX 6900 XT GAMING X.