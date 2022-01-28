Известно, что EVGA является одним из лидеров в производстве графических карт и зачастую привносит инновации в данной области. Например, компания первой применила системы охлаждения на тепловых трубках для графических карт, представила технологию iCX и 4-way SLI. Также компания в настоящее время является крупным производителем блоков питания, материнских плат и игровой периферии, став авторитетным поставщиком оборудования, ориентированного на геймеров. А недавно EVGA начала предлагать готовые игровые системы, и последним достижением в этой области является экстремальная игровая установка E1, которая преподносится как чрезвычайно ограниченная и доступная только для пользователей EVGA.
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Компоненты E1 являются самыми мощными из представленных на рынке, но не только это отличает систему от других. Вместо обычного закрытого корпуса EVGA предлагает специально изготовленную открытую раму, изготовленную на 100% из углеродного волокна 3K Plain weave, включающую в себя независимую систему подвески, состоящую из стальных тросов, которая к тому же защищена патентом. Общий вес рамы составляет 1,25 килограмма, что является одним из самых низких показателей.
Что касается спецификаций, то система включает еще не вышедшую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti Kingpin, материнскую плату Z690 Dark Kingpin с разогнанным процессором Core i9-12900K с отдельным охлаждением AIO 7-го поколения, блок питания мощностью 1600 Вт с отделкой из углеродного волокна 3K и аналоговый датчик, отображающий загрузку GPU, CPU и температуру. EVGA также предлагает игровую клавиатуру премиум-класса с мышью и другие аксессуары.
Информации о цене сего чуда техники пока нет, но можно ожидать, что стоимость системы будет исчисляться тысячами долларов.