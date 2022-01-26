Судя по изображению, графические процессоры Intel ARC Alchemist будут оснащены памятью Samsung GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с

Пользователь Twitter kuna опубликовал фотографию грядущей дискретной видеокарты Arc Alchemist от компании Intel. Подробностей печатной платы фотография не содержит, так как она специально заретуширована. Взору предстают лишь чипы памяти и графический чип видеокарты. Этот грядущий графический процессор построен на 6-нм технологическом процессе, основан на архитектуре Xe-HPG и являющийся частью семейства продуктов Arc Alchemist. Изображение показывает графическую карту, оснащенную 6 модулями памяти Samsung, имеющими обозначение K4ZAF325BM-HC16. Это означает, что каждый из чипов имеет емкость 2 ГБ и пропускную способность 16 Гбит/с.

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Как оказалось, появившаяся на этой неделе таблица характеристик памяти имела то же происхождение. Теперь мы можем быстро определить, какая карта Arc Alchemist была сфотографирована, при этом, однако, неясно является ли она настольным или мобильным вариантом.

Если судить по имеющимся данным, то 6 модулями памяти будет комплектоваться модель Arc Alchemis с 384 исполнительными блоками, известна также как SKU2. Она должна иметь память GDDR6 объемом 12 ГБ и 192-битный интерфейс, позволяющий достигать пропускную способность до 384 ГБ/с.

Фотография внизу показывает более подробно чип памяти видеокарты.

Интересно, что именно эта модель памяти сейчас указана Samsung как «Sampling». И это несмотря на то, что всего месяц назад она была указана, как находящаяся в массовом производстве.

В январе 2022 года таблица выглядит так:

В декабре 2021 таблица с характеристиками выглядела так:

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Не известно, почему Samsung изменила статус этого типа памяти. В любом случае запуск графических процессоров Arc Alchemist запланирован на этот квартал. В настоящее время нет информации о том, относится ли обещание о выходе в первом квартале к настольным или мобильным версиям.