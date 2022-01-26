Такого результата удалось достигнуть оверклкеру Hicookie, используя дорогущую материнскую плату от Asus и жидкий азот

Профессиональный оверклокер Hicookie сумел увеличить тактовую частоту одного из самых дешевых процессоров Intel Alder Lake - Pentium Gold G7400T стоимостью 64 доллара с 3,1 ГГц до 5,8 ГГц, изменив его базовую тактовую частоту (BCLK).

реклама

Процессоры Intel Pentium предназначены для недорогих ПК, и, возможно, больше всего выигрывают от разгона. В последний раз Intel предлагала пользователям разгоняемый процессор Pentium в 2014 году, когда выпустила Pentium Processor Anniversary Edition на базе архитектуры Haswell, это была модель G3258 с разблокированным множителем. Но возрождение возможности разгона через BCLK процессоров Alder Lake открывает многочисленные возможности для тех, кто хочет получить более высокую производительность по низкой цене.

Intel Pentium G7400T является двухъядерным процессором с базовой частотой 3,1 ГГц, 2,5 МБ кэш-памяти L2 и 6 МБ кэш-памяти L3. Поскольку это чип серии T, то его TDP составляет всего 35 Вт, поэтому его можно использовать даже внутри ПК с пассивным безвентиляторным охлаждением. Но если использовать разгон, то понадобится куда более эффективная система охлаждения.

Учитывая микроархитектурные преимущества Intel Pentium G7400T по сравнению с двухъядерными процессорами предыдущего поколения, на частоте 5,8 ГГц он превосходит все другие двухъядерные процессоры. По крайней мере, основываясь на результатах Hicookie, представленных в нескольких базах данных, это самый быстрый двухъядерный процессор в Geekbench 3.4.4, HWbot X265 Benchmark 4K, HWbot X265 Benchmark 1080p и Y-Cruncher-Pi-1B.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Чтобы разогнать Pentium G7400T до 5808 МГц, Hicookie увеличил BCLK до 187 МГц, поднял напряжение до 1,656 В и использовал охлаждение жидким азотом. Эксперимент проводился на дорогой материнской плате Gigabyte Aorus Z690 Tachyon. Поскольку целью эксперимента было выяснить разгонный потенциал Intel Pentium G7400T, этот выбор был оправдан.