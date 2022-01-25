Для этого пришлось применить охлаждение жидким азотом

Компания G.Skill вновь совместно с Asus установила очередной мировой рекорд по разгону памяти DDR5, благодаря модулям линейки Trident Z5, показав тактовую частоту 4444 МГц, используя для этого охлаждение жидким азотом.

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Модули памяти Trident Z5 от G.Skill ранее уже установили рекорд достигнув показателя DDR5-8704. На данный момент компания не имеет в этом конкурентов и конкурирует сама с собой, стремясь поднять скорость памяти DDR5 на новые высоты. Для установки нового рекорда использовался модуль памяти из комплекта F5-6000U4040E16G, это означает, что его скорость XMP составляет DDR5-6000. Китайскому оверклокеру под ником 林大餅Bing удалось увеличить скорость до DDR5-8888, что соответствует впечатляющему разгону на 48%.

Единственный модуль памяти Trident Z5 16 ГБ был установлен на материнскую плату Asus ROG Maximus Z690 Apex. Кроме того тестовая сборка была основана на флагманском процессоре Intel 12-го поколения Core i9-12900K. Для достижения рекорда оверклокеру пришлось поиграть с основными таймингами, чтобы получить стабильную работу. Тайминги памяти Trident Z5 DDR5-6000 составляли 40-40-40-76, но оверклокер еще больше увеличил задержки, которые составили значение 88-88-88-88.





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Вероятно выбор таймингов был не случает, так как число 8 в Китае считается самым счастливым, поскольку его произношение похоже на слово «фортуна». Возможно именно это помогло оверклокеру достичь заветных показателей разгона.