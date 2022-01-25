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AMD Ryzen 9 6900HX на 33% быстрее Ryzen 9 5900HX
Об этом свидетельствует новая запись в Geekbench
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 На веб-сайте Geekbench появилась новая запись, показывающая первые сторонние показатели производительности нового процессора AMD Ryzen 9 6900HX.

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 Это первые результаты тестов, не принадлежащих самой AMD, опубликованные после того, как компания впервые продемонстрировала свои новые процессоры и предоставила некоторые оценки производительности. Ryzen 9 6900HX не является флагманской моделью, он на 100 МГц медленнее Ryzen 9 6980HX. Серия HX дебютировала в прошлом году в качестве премиальной серии разблокированных процессоров для высокопроизводительных ноутбуков.

 AMD Ryzen 9 6900HX является 8-ядерным и 16-поточным процессором с базовой тактовой частотой 3,3 ГГц и возможностью автоматического разгона до 4,9 ГГц. Он оснащен новым интегрированным графическим процессором на архитектуре RDNA2 с 12 вычислительными блоками.

 Согласно последним тестам, процессор набирает 1593 балла в одноядерном тесте и 10151 балл в многоядерном. Это соответственно на 12% и 33% лучше, чем у его предшественника Ryzen 9 5900HX на основе архитектуры Zen3.

 По сравнению с процессором того же класса Core i9-12900H от Intel с 14 ядрами и 20 потоками, производительность новинки не так хороша, как хотелось бы. ЦП Intel на 7-21% быстрее в одноядерном и на 37-42% быстрее в многоядерном тестах.

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 Ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 6000-й серии должны дебютировать 1 февраля.

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