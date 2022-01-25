Купить смартфон можно будет на площадке AliExpress

Дочерний бренд игровых смартфонов компании Xiaomi Black Shark запустил 4-ю серию устройств с чипсетами Qualcomm еще в 2021 году. Устройства показали отличную производительность и заняли верхние строчки в рейтинге AnTuTu Benchmark.

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Однако теперь бренд представил второй вариант флагманского смартфона на разных рынках в своем магазине на AliExpress. Это не вариант смартфона Black Shark 4S Pro на базе чипсета Snapdragon 888 Plus, но он имеет почти такой же дизайн, включая отличный 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Новинка для глобального рынка будет иметь две версии в зависимости от объема памяти. Младшая модель получит 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 ГБ, а продвинутая версия будет оснащаться 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем. Обе модели будут предлагаться только в одном цвете Night Black.

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Планируется, что стоимость смартфона составит около 832 долларов, однако в настоящее время действует скидка в 40 процентов. Вариант с 8 ГБ также комплектуется бесплатными наушниками T2 TWS.