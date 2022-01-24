Это подтверждает анализ рынка, проведенный ресурсом 3DCenter.org

Сотрудники 3DCenter.org представили новый график с ценами на графические процессоры. Согласно ему стоимость видеокарт AMD Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30 снизилась уже второй раз в этом месяце. Карты GeForce RTX 30, имевшие стоимость в среднем 185% от рекомендованной, теперь «всего» на 172% дороже, чем MSRP. Что касается стоимости видеокарт AMD, то наблюдается снижение со 178% до 167% от рекомендованной производителем розничной стоимости.

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На эти изменения цен, вероятно, еще не повлиял обвал на рынке криптовалюты, который произошел на прошлой неделе. Чтобы это случилось, должно пройти определенное время, которое может составить до двух недель.

Напомню, что стоимость Ethereum - одной из самых популярных криптовалют, добываемых с помощью графических процессоров, достигла самого низкого значения с августа прошлого года. Это, в сочетании с предстоящим в июне переходом на алгоритм Proof-of-Stake, означает, что покупка видеокарт для майнинга может не окупиться. Теперь для того, чтобы отбить вложения и начать получать прибыль потребуются не месяцы, а, возможно, годы.

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Следует однако отметить, что NVIDIA повысила цены на свои референсные карты в Европе. Это означает, что снижение могло бы быть еще большее. Хотя в новой аналитике рынка используются только немецкие и австрийские ритейлеры, поэтому она может не отражать мировой рынок в целом.