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Графический процессор Samsung Xclipse 920 на 25% быстрее, чем Adreno 730 в тесте Vulkan
Он также на 50 процентов производительнее в Geekbench
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 Южнокорейский гигант еще официально не представил мобильные устройства на базе собственного процессора Exynos. Однако компания уже анонсировала систему Exynos 2200 на чипе, оснащенную графическим процессором AMD RDNA2.

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 В начале месяца появились слухи о том, что чип следующего поколения Samsung столкнулся с проблемами теплового троттлинга и, как следствие, с необходимостью значительного снижения частоты процессора. Эти слухи еще не подтверждены, так как Samsung официально не подтвердила частоты.

 К сожалению, недавно просочившиеся записи тестов Geekbench также не содержали такой информации. Новый чип Exynos указан с тактовой частотой 555 МГц, что намного ниже, чем должно быть, и вряд ли это корректное значение. Графический процессор Xclipse 920 распознается как графический процессор GFX1040, что подтверждает его принадлежность к семейству продуктов AMD RDNA2.

 Samsung Exynos 2200 имеет конфигурацию 1 + 3 + 4 ядра. Самое мощное ядро основано на архитектуре ARM Cortex X2, три других ядра основаны на Cortex A710, а четыре энергоэффективных ядра - на Cortex A510. Точные характеристики GPU неизвестны, но ходят слухи, что он может быть оснащен 6 вычислительными блоками, что дает 384 потоковых процессора.


 Что касается производительности, то в тестах OpenCL графический процессор RDNA2 набирает 9143 балла, что на 50,7% выше, чем лучший результат Spandragon Gen1 с графическим процессором Adreno 730 в Oneplus 10 PRO с его 6050 баллами. В игровом графическом API Vulkan, процессор Samsung на 25,5% быстрее, чем Qualcomm (9143 против 7285).

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 Ожидается, что компания проведет мероприятие по запуску смартфонов на Galaxy Unpacked 2022 9 февраля. Однако Samsung еще не подтвердила эту дату.

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