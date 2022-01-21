Подорожание составляет в среднем около 5,5 процентов

Сегодня стало известно, что впервые с момента выхода видеокарт серии RTX 30, компания NVIDIA официально повысила на них цены.

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В связи с падением стоимости криптовалюты и улучшением общей доступности карт в январе NVIDIA решила, что сейчас подходящий момент для повышения цен на свои карты. Новая цена пока затрагивает только модели Founders Edition, продаваемые в Европейском Союзе, но есть информация, что повышение стоимости затронет постепенно и другие регионы.

Данная новость была опубликована в группе Notebooksbilliger/LDLC Discord. Ритейлер проинформировал своих клиентов о том, что NVIDIA планирует увеличить цену Founders Edition.

В среднем карты RTX 30 FE теперь на 5,5% дороже. Это не очень много, но означает, что RTX 3090 FE будет стоить на 100 евро дороже, а это уже существенная разница.

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Карты NVIDIA Founders Edition в течение долгого времени были единственным вариантом для геймеров получить новейшие карты NVIDIA по рекомендованной производителем розничной цене. Это было возможно только через собственный магазин NVIDIA, а также избранных партнеров, таких как BestBuy в США или NBB в Германии.