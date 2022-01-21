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NVIDIA повысила цены на карты GeForce RTX 30 Founders Edition в Европе
Подорожание составляет в среднем около 5,5 процентов
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RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
2060 12Gb подешевела на 21000р
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

 Сегодня стало известно, что впервые с момента выхода видеокарт серии RTX 30, компания NVIDIA официально повысила на них цены.

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 В связи с падением стоимости криптовалюты и улучшением общей доступности карт в январе NVIDIA решила, что сейчас подходящий момент для повышения цен на свои карты. Новая цена пока затрагивает только модели Founders Edition, продаваемые в Европейском Союзе, но есть информация, что повышение стоимости затронет постепенно и другие регионы.

 Данная новость была опубликована в группе Notebooksbilliger/LDLC Discord. Ритейлер проинформировал своих клиентов о том, что NVIDIA планирует увеличить цену Founders Edition.

 В среднем карты RTX 30 FE теперь на 5,5% дороже. Это не очень много, но означает, что RTX 3090 FE будет стоить на 100 евро дороже, а это уже существенная разница.

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-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
RTX 3070 со скидкой 15 000р

 Карты NVIDIA Founders Edition в течение долгого времени были единственным вариантом для геймеров получить новейшие карты NVIDIA по рекомендованной производителем розничной цене. Это было возможно только через собственный магазин NVIDIA, а также избранных партнеров, таких как BestBuy в США или NBB в Германии.

#nvidia #nvidia ampere #geforce rtx 3000 #rtx 3000 #rtx 30
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