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AMD готовится к выходу Zen 4, добавив в Linux поддержку драйвера датчика температуры ядер Zen 4
Такую информацию разместил портал Phoronix
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 Компьютерные энтузиасты пристально следят за тем, как AMD готовит свою новую архитектуру Zen 4. По мере того как компания приближается к выходу своих процессоров следующего поколения, некоторые пользователи обнаружили подробности о процессорах следующего поколения для Linux и других платформ.

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 AMD негласно добавила поддержку драйвера датчика температуры для ядер Zen 4 и Zen 4C, сообщает сайт Phoronix. Хотя эти два ядра имеют одинаковую микроархитектуру, они отличаются друг от друга и будут входить в состав 96-ядерных процессоров AMD Genoa и 128-ядерных процессоров Bergamo. Процессоры имеют маркировку AMD Family 19h Models 10h-1Fh и A0h-AFh.

 Возможно, более интересным нововведением является новая масштабируемая архитектура машинной проверки (SMCA) будущих платформ AMD, которые могут использовать разные типы SMCA и, следовательно, ядра.

 Пока что AMD не анонсировала ни одного гибридного процессора, объединяющего разные типы ядер, хотя полностью такую возможность компания никогда не исключала. В качестве альтернативы, новый SMCA может указывать на то, что ядра Zen 4C будут иметь другую архитектуру проверки, чем другие ядра Zen, поэтому AMD необходимо внедрить поддержку в Linux.

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 В любом случае, как новые драйверы датчика температуры, так и реализация SMCA указывают на то, что подготовка AMD Zen 4 идет полным ходом.

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