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Windows 11 Insider Preview 22538 получила обновленный диспетчер задач
Интересно, что в блоге разработчиков пока не упоминается об этом
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 Microsoft готовится выпустить обновленный диспетчер задач для Windows 11. Об этом стало известно благодаря специалисту по Windows Гюставу Монсу, раскрывшему закулисную работу Microsoft, изучив последнюю сборку Windows 11 Insider Build 22538 для Dev Channel.

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 Ссылок на новый диспетчер задач в блоге разработчиков Windows нет. Тем не менее FireCube Studios поделилась подборкой скриншотов, основанных на работе Монса. Важно отметить, слова Монса о том, что «все сломано» функционально. Это объясняет, почему некоторые скрытые файлы могут быть в последней сборке, но для участников программы предварительной оценки Windows их функционал еще не доступен.

 Изменения, внесенные в пользовательский интерфейс диспетчера задач в Windows 11, выглядят довольно масштабными. Они соответствуют эстетике Windows 11 с Microsoft Fluent Design, а также очень долгожданной внедрению поддержке светлой и темной темы.

 Другими ключевыми изменениями в грядущем диспетчере задач Windows 11 являются закругленные углы и более минималистичный дизайн с большим количеством пустого пространства.

Кроме того, в последние недели в Windows 11 были внесены новые незначительные изменения пользовательского интерфейса регулятора громкости. Блокнот Windows получил темный режим, а также тестируется новое приложение Windows Media Player.

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 В какой-то момент все эти обновления функций и пользовательского интерфейса, наряду с функциональными улучшениями и действиями по устранению ошибок, непременно войдут в очередное полноценное обновление ОС.

#microsoft #windows #windows 11 #windows11
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