В ноябре прошлого года стало известно, что Instagram планирует добавить новую функцию монетизации, которая позволит пользователям подписываться на своих любимых авторов. В настоящее время платформа начала тестировать три новые функции подписки в США, чтобы предоставить авторам на платформе стабильный источник дохода. Сейчас подписки доступны для нескольких избранных авторов, но Instagram планирует предоставить их большему количеству авторов в ближайшие месяцы.
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Адам Моссери из Instagram объявил о тестировании в Твиттере, подчеркнув три новых способа, которые пользователи Instagram могут использовать. Подписки в Instagram позволят авторам проводить прямые трансляции и делиться историями исключительно со своей базой подписчиков. Кроме того, подписчики получат уникальный значок, который поможет авторам идентифицировать своих подписчиков на платформе.
Моссери также сообщил, что платформа планирует расширить эти функции, чтобы подписки были интегрированы во все функции Instagram. Кроме того, Instagram платформа работает над тем, чтобы позволить авторам переносить свой список подписчиков из Instagram в другие приложения и веб-сайты, созданные другими компаниями.