Кроме того, дисплей получит поддержку ULPS и будет иметь яркость до 1500 нит

Компания Xiaomi выпустила смартфон Mi Mix 4 в прошлом году после почти трехлетнего перерыва в выпуске устройств данной серии. В наступившем году свет увидит очередной представитель серии Xiaomi Mix 5, и теперь новая утечка позволила взглянуть на характеристики дисплея Mix 5 и Mix 5 Pro.

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Как сообщает Интернет ресурс Xiaomiui, линейка смартфонов Xiaomi Mix 5 будет оснащена дисплеями премиального класса. Оба телефона оснащены 6,73-дюймовыми AMOLED-дисплеями E5 с поддержкой ULPS для снижения энергопотребления и поддержкой LTPO 2.0. Кроме того, предположительно, оба телефона будут оснащены дисплеями разрешением WQHD+, что станет качественным улучшением панели FHD+ в текущем поколении Mi Mix 4. Пиковая яркость дисплея составит 1500 нит, что типично для панелей E5.

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Серия Xiaomi Mix 5 также получит селфи-камеру под дисплеем, хотя ожидается, что реализация этой технологии будет улучшена в новинке. Неизвестно, когда дебютирует серия Xiaomi Mix 5, но есть явные признаки того, что эти телефоны станут лидерами продаж Xiaomi в этом году.