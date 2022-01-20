Однако этот процессор вряд ли появится в виде конечного продукта

Пользователь Twitter @Olrak29_, известный показом схем грядущих графических процессоров Navi 3X, опубликовал изображение дизайна процессора AMD Ryzen 5800GX.

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Такая конструкция процессора Ryzen 5800GX, разумеется, основана не на утечке. Олрак предложил использовать в одном корпусе только что выпущенный графический процессор Navi 24 вместе с чиплетом Zen3. Схема по большому счету верна, потому что Navi 24 на самом деле меньше, чем кристалл ввода-вывода Ryzen (cIOD/Consumer IOD), который имеет площадь 125 мм². Между тем, младший графический чип AMD имеет площадь всего 107 мм², что всего на 27 мм² больше, чем у чиплета Zen3 (80,7 мм²).

Конечно, очень мало шансов, что AMD предложит аналогичный дизайн, потому, что серия процессоров AM4 находится на завершающем этапе своего жизненного цикла.

Тем временем AMD уже занята подготовкой к запуску своего нового процессора Ryzen 7 5800X3D этой весной. Ryzen 7 5800X3D имеет дополнительный уровень кэш-памяти L3 прямо над чиплетом Zen3. Различные источники утверждают, что двухчиплетную конструкцию с 3D V-Cache делать было бы невыгодно, поэтому не стоит ожидать в серии Ryzen X3D больше 8 ядер.

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В то же время следует учитывать тот факт, что APU Rembrandt с ядрами Zen3+ и iGPU RDNA2 в какой-то момент станут доступны для настольных компьютеров. Сотрудники AMD предположили, что это может произойти, когда память DDR5 станет более доступной, поскольку Rembrandt поддерживает только память DDR5.