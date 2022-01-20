Подробности о Xiaomi 12 уже хорошо известны, поскольку Xiaomi анонсировала в декабре для своих китайского рынка. Напомню, Xiaomi 12 имеет 6,28-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Кроме того, Xiaomi оснастила смартфон датчиком Sony IMX766 в качестве основного с разрешением 50 МП, сверхширокоугольной камерой на 13 МП и макрообъективом на 5 МП.
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Хотя компания подтвердила, что Xiaomi 12 будет выпущен за пределами Китая, она не указала, когда именно. Тем не менее Xiaomi сертифицировала глобальную версию Xiaomi 12 под кодовым названием 2201123G, которая появилась на Geekbench. Пока есть только один результат тестирования в Geekbench 5, скриншот которого можно посмотреть ниже.
Как видно, Xiaomi 12 имеет 8 ГБ оперативной памяти, одну из двух конфигураций оперативной памяти, в которых Xiaomi продает устройство в Китае. Стоит сказать, что Xiaomi решила не продавать модель Mi 11 с 12 ГБ ОЗУ в Европе, поэтому компания может сделать это снова с моделью Xiaomi 12.
Xiaomi 12 должен скоро появиться по всему миру, однако серия Redmi Note 11 может дебютировать первой. Xiaomi уже намекнула, что последний дебютирует 26 января с оболочкой MIUI 13 из коробки.