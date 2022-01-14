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Valve подтвердила начало поставки Steam Deck в конце февраля
Предварительно заказанные консоли будут поступать к пользователям в порядке очереди
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 Сегодня появилась информация для тех, кто сделал предварительный заказ портативной консоли от Valve. Будущие владельцы могут порадоваться, что смогут получить ее в ближайшее время. Valve подтвердила, что Steam Deck будет выпущен к концу февраля в порядке живой очереди.

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 Компания сейчас работает над программой Steam Deck Verified, которая позволит разработчикам оптимизировать свои игры для консоли. В качестве награды их игры будут отдельно отмечены. Однако такие игры не следует путать с эксклюзивами. Valve уточнила в ответах на вопросы разработчиков ранее, что Steam Deck не будет получать эксклюзивные игры.

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 Кроме того, Valve заявляет, что выпустила сотни комплектов для разработки. Недавно в сети появилось видео с распаковкой консоли, и можно было получить первое представление о грядущей новинке. Хотя Steam Deck позиционируется как альтернатива Nintendo Switch, она имеет больше общего с менее известными устройствами, такими как Aya Neo, Onexplayer Mini. Остается лишь надеяться, что Steam Deck не закончит свой путь так же, как Steam Controller и Steam Machine.

#valve #консоль #steam deck #консоли #консоль от valve
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